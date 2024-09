Pesto pesa o dobro dos pais: é o pinguim-rei mais famoso do mundo

Pesto pesa mais do dobro do peso combinado dos pais, come 25 peixes por dia e tornou-se uma sensação nas redes sociais.

Pesto, uma enorme cria de pinguim-rei, atraiu centenas de visitantes a um aquário australiano.

Castanho-chocolate e muito peludo, o pinguim-rei de nove meses pesa 23,5 quilos, mais do dobro do peso combinado dos pais. É a maior cria que o Sea Life Melbourne já albergou, o que lhe garantiu um grupo de fãs a nível global, afirmou Michaela Smale, que cuida de Pesto desde o seu nascimento.

A maior parte do peso de Pesto provém da penugem castanha que mantém as crias de pinguim quentes durante o Inverno. Estes animais perdem peso à medida que desenvolvem a penugem adulta.

Como todos os pinguins-rei, Pesto não é sexualmente dismórfico, o que significa que não tem traços visíveis externamente que o distingam dos pinguins fêmea. Um evento de revelação do sexo, no início deste mês, foi divulgado em massa nas redes sociais, enquanto muitos dos seus vídeos no TikTok contam com mais de um milhão de gostos.

“Há muito tempo que esperávamos para saber o sexo de Pesto, e o facto de ser um rapaz é muito emocionante, porque os nossos últimos pinguins-rei que nasceram eram todos fêmeas”, disse Smale em declarações à Reuters.

Os pais de Pesto, Tango e Hudson, cuidam dele juntamente com os tratadores, que o alimentam com 25 peixes por dia. Em média, os cuidados parentais de um pinguim-rei bebé podem durar mais de um ano.