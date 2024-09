O “meio do caminho”

Foi assim que o ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte – em entrevista ao PÚBLICO – designou como hipótese de zona de acordo entre Governo e PS para a aprovação do Orçamento do Estado. Agora percebi o que é esse “meio do caminho: o IRS Jovem”. A chave deu-ma Manuel Carvalho no seu texto de ontem. Pois se o Governo (leia-se PSD) tem como programa ideológico/político a defesa preponderante do privado (daí a passagem de partido de esquerda para partido de direita...) e o PS é mais social-democrata (?), é o abaixamento do IRC que é a “linha vermelha” que os divide, e o não o IRS Jovem, já que este último é tão “estapafúrdio” (ler os exemplos que vieram no PÚBLICO de 11/9!) que bem “se pode deitar fora”. Resumo: o “meio do caminho”, onde “centrão” se põe de acordo, vai ser o “borda fora” do IRS Jovem.

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

Uma ponte para o inferno?

Na sua edição de ontem o PÚBLICO destaca na capa e num extenso artigo: “Zelensky deixa nas mãos de Biden a ponte para a paz.” E que ponte é esta? Nada mais nada menos do que a autorização do uso de mísseis de médio alcance contra o território russo. Tal como aconteceu nos últimos dois anos, o sucesso militar ucraniano é novamente depositado no uso de novo material bélico, a bala de prata milagrosa.

Anteriormente o uso de lançadores múltiplos, mísseis de defesa Patriot, tanques Leopard e Abrahams, depois aviões F16 foram sucessivamente propalados como a chave para a vitória da contra-ofensiva ucraniana. Onde estão agora esses Leopard?

Os mísseis que podem atingir o sistema de defesa nuclear russo apontam ao coração da doutrina militar do Kremlin, ou seja, permitem que o uso de armas nucleares seja equacionado.

Vladimir Putin está mais uma vez a fazer bluff, dizem os mesmos que nos quiseram convencer de que a Rússia não atacaria a Ucrânia. E é com base nessa presunção, sem qualquer garantia, que jogamos literalmente na roleta russa, que neste caso não representa o perigo duma bala na cabeça dos jornalistas, mas na morte lenta para milhões de pessoas.

Uma ponte para a paz ou para o inferno? Como escreveu Sousa Tavares, os homens devem estar loucos!

José Cavalheiro, Matosinhos

Pais: o saco de pancada

Início do ano lectivo e reinício das greves nas escolas. Legítimo. Imoral e falta de respeito pelo outro, quando prejudicam de imediato os pais e os alunos. Os pais que trabalham só na hora de entregarem os filhos nas escolas é que ficam a saber se haverá aulas. Nos portões dos estabelecimentos, os pais terão de arranjar uma solução para os alunos:ou têm a quem deixá-los, ou terão de faltar ao trabalho.

O prejuízo nos alunos revela-se no atraso da matéria do ano e depois na corrida para que o plano lectivo seja cumprido. O prejuízo causado aos pais-saco de pancada pode ser diminuído, se o Ministério da Educação legislar no sentido de que nesses dias de greves não serão marcadas faltas de presença aos alunos que não comparecerem. Deste modo os pais decidirão se arriscam levar os filhos na esperança de que a escola abra ou fazem pelo seguro e não os levam, garantindo assim alternativas onde os deixarem e não correrem o risco de faltarem nos empregos.

Aristides Teixeira, Almada

Uma recomendação da história...

Sou um aprendiz-peregrino da história pátria. No IX Capítulo do VII Volume da História de Portugal, na Edição Monumental da Portucalense Editora, a páginas 245, da autoria de Damião Peres, há a transcrição dum artigo do Diário do Governo presidido pelo duque de Palmela, nomeado por D. Maria II, recentemente rainha, na época difícil do primeiro período da vigência da Carta Constitucional (1834-1836), que diz: os 14 anos de comoção política seriam garantia da estabilidade dos princípios constitucionais, se o amor do bem público prevalecer às sugestões do egoísmo, se os ressentimentos pessoais se imolarem no altar da liberdade, e se aos excessos e irritações dos partidos suceder o império da razão e o sistema conciliador de mútuas transigências. Estão passados 189 anos e a nação espera que este apelo seja hoje seguido pelos deputados da nação e haja um Orçamento para 2025 aprovado.

Levi Guerra, Vila Nova de Gaia