Quando uma história não morre

Olá.

Por estes dias, tirando o fascínio português (e potencialmente espanhol) por Georgina Rodriguez e o seu reality-show, o streaming está em maré de nostalgia. Nada de muito novo, porque se sabe que o que ressalta algures na memória suscita curiosidade e isso é meio caminho andado para os cliques e visionamentos de que as plataformas vivem. Dois casos em análise: o crime dos irmãos Menendez, cometido a 20 de Agosto de 1989, e os 30 anos da série Friends.

Primeiro, a notícia de que Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez, a série da antologia Monstros de Ryan Murphy, foi e continuará a ser a mais vista da semana passada em todo o mundo que tem Netflix. A estreia teve 12,3 milhões de visualizações e está no Top 10 em 89 países. Não foram só alguns dos leitores desta newsletter, portanto, que passaram o fim de semana à espera daquele quinto episódio bastante memorável e que quase apaga o lustro viscoso eighties​ dos restantes capítulos desta dramatização de um caso real.

O sucesso da série era mais ou menos expectável, juntando crime real, o ambiente "eat the rich" e o voyeurismo do foco particular desta abordagem no abuso sexual à memória de quem viveu aquele caso à distância dos noticiários portugueses durante anos ou nos monólogos dos talk shows dos EUA. O elenco bem-apessoado e a marca Monstros e Ryan Murphy fizeram o resto. Entretanto, alerta de spoiler para a realidade, um dos irmãos criticou a série via rede social X (e através da sua mulher, com quem se casou após a entrada na prisão) apesar de não a ter visto — não há acesso à Netflix nos estabelecimentos prisionais onde estão detidos os irmãos.

Pronto, vitória, vitória, acabou-se a história. Só que não. A Netflix não dá ponto sem nó e anunciou logo a seguir que Erik e Lyle Menendez vão dar a sua versão dos acontecimentos no documentário The Menendez Brothers, com estreia já a 7 de Outubro. É a primeira vez em 30 anos que os irmãos "estarão" juntos — as entrevistas foram feitas por telefone para as prisões — e que vão tornar pública a sua visão do crime, do julgamento e do seu rescaldo, usando também as inevitáveis entrevistas com amigos, familiares, jornalistas, e jurados da época.

Em segundo lugar, Friends. Também faz 30 anos, Matthew Perry morreu há perto de um ano. Pois para celebrar o aniversário da série que não morre, a Max vai fazer um concurso Friends. "Um programa de desafios para os fãs", que entra em produção em Outubro e que terá lugar no The Friends Experience: The One in New York City, uma espécie de mini-parque temático envolto nas temíveis palavras "experiência imersiva" por onde os concorrentes vão andar a resolver enigmas. São quatro partes, nos cenários da série e muitas perguntas e jogos feitos para os coleccionadores de trivialidades sobre a série. "A equipa mais rápida ganhará o título de Ultimate Friends Fan."

A Max, nesta festa, vai também fazer pacotes na sua plataforma, mostrando best ofs das personagens ou quais os episódios mais vistos, bem como conteúdos extra — como aqueles que vinham/vêm nos DVD e blue-ray, em que se explica a origem de ideias, momentos emblemáticos, as escolha do elenco, etc.

Os próximos tempos trarão muita coisa nova aos ecrãs digitais, mas também agarram com unhas e dentes os anos 1990.

Netflix

Sexta-feira, 27 de Setembro

Will & Harper — A grande amiga de Will Ferrell Harper faz a sua transição para o género feminino e decidem fazer uma viagem pelos EUA para a reapresentar ao país, agora na sua verdadeira identidade. Documentário.

Rez Ball — Filme sobre a equipa de basquetebol do secundário com uma forte herança nativo americana Chuska Warriors, do Novo México. A época corre mas perdem um jogador estrela e têm de tentar ganhar o campeonato com esforço extra. Baseada numa história verdadeira e com forte ênfase na importância da cultura dos primeiros habitantes do continente.

The Great British Baking Show — Décima segunda temporada do suculento concurso que põe vários candidatos a competir em torno do forno, do fogão e do frigorífico para fazer sobremesas.

Quarta-feira, 2 de Outubro

Chef's Table: Noodles — Massa, noodles, pasta, o que lhe quiser chamar. Viagem à volta do mundo para ver caldos, cereais, gramíneas e receitas pelos olhos de quatro chefs de renome. Vai da cozinha molecular às avós italianas e aos caldos secretos da Ásia.

Quinta-feira, 3 de Outubro

Heartstopper — Terceira temporada da série que tem cativado milhões de jovens espectadores (e não só). Charlie e Nick têm coisas importantes a dizer um ao outro, o Verão aproxima-se do fim e o novo ano lectivo traz novos amigos e festas, mas também surpresas.

Max

Domingo, 29 de Setembro

Uzumaki – Nova série de animação sobre dois estudantes que decidem sair de uma cidade, Kurouzu-cho, onde tudo, mas mesmo tudo, forma uma espiral. Até os olhos das pessoas.

Quinta-feira, 3 de Outubro

Salem’s Lot — Stephen King para começar Outubro, claro. É sempre um risco apostar muitas fichas nas adaptações para qualquer ecrã da obra de King, tão prolífico como dado a transfigurações audiovisuais que provam quão difícil deve ser dar vida e corpo aos seus escritos. Salem’s Lot é um romance de 1975 e este é um filme Max original dos produtores de The Conjuring ou It por trás. Um vampiro ataca a pequena cidade de Jerusalem’s Lot (que é revisitada na muito recomendável colectânea de contos O Turno da Noite) e a população começa a tornar-se… vampiresca. É o romance preferido do próprio King, o que é obra dado que já editou 65 e mais de 200 contos.

Prime Video

Segunda-feira, 30 de Setembro

The Equalizer 3: Capítulo Final — Robert McCall está no Sul de Itália, mas os seus amigos interrompem-lhe as férias com o inconveniente de terem ficado sob controlo dos chefes do crime local. McCall lá acaba a cumprir o seu destino: proteger os amigos, enfrentar a máfia.

Globoplay

Sexta-feira, 27 de Setembro

Admiráveis Conselheiras — Talk-show apresentado por Astrid Fontenelle, que entrevista dez mulheres que em algo são extraordinárias.

Desencontros de Gerações — Talk-show em que a actriz Heloisa Périssé e a filha Luisa recebem a cada episódio uma dupla de convidados – familiares de gerações diferentes – para debater sobre as peculiaridades das gerações Z, X, Y e baby boomers.

Disney+

Sexta-feira, 27 de Setembro

Ayla e Os Mirror — Série original Disney sobre a menina mimada Ayla que fica órfã após a morte do pai rico. O choque é tal que fica amnésica e vai para um lar de acolhimento onde conhece Inés e Os Mirror, um grupo de rapazes e raparigas apaixonados pela dança. Parece estar tudo já resumido, mas há uma antagonista: a tia Esmeralda, que está de olho na herança.

SkyShowtime

Segunda-feira, 30 de Setembro

Os Excluídos —Da’Vine Joy Randolph e Paul Giamatti são as estrelas desta história sobre uma improvável aliança entre um estudante rebelde (o estreante Dominic Sessa), um professor antipático e a cozinheira da escola, retidos na escola nas férias de Natal.

TVCine+

Segunda-feira, 30 de Setembro

Split — Uma série sobre mulheres completamente ligada ao momento actual para as pessoas que como tal se identificam e a indústria do cinema e audiovisual, sobretudo atrás das cenas. Anna é dupla e tem 30 anos. Ao conhecer a estrela de cinema por quem dá o corpo em algumas cenas começa a duvidar se a relação com o namorado basta ou se o sexo lésbico pode ser um caminho. Alma Jodorowsky e Jehnny Beth (sim, das Savages) são as protagonistas desta minissérie francesa com estreia dia 30 de Setembro no TVCine Edition e depois o salto para o TVCine+. Autoria: Iris Brey, jornalista, ensaísta e crítica de cinema especializada em representações de género e sexualidade. Equipa: maioritariamente feminina. Lastro: originou o documentário Sex is Comedy: The Revolution of Intimacy Coordinators.

Perdido no streaming, que é o futuro

Edição híbrida desta rubrica só para lembrar que O Gerente da Noite, a série da BBC com Hugh Laurie e Tom Hiddleston baseada no romance de 1993 de John le Carré, vai ter uma segunda e uma terceira temporadas, que já terão começado a ser filmadas. E que a primeira está na Prime Video em toda a sua glória.

Até ao Próximo Episódio.