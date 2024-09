Trump recebe Zelensky e insiste que se for eleito vai acabar “rapidamente” com a guerra na Ucrânia

Depois de se reunir com Harris e com Biden, Presidente ucraniano encontra-se com o candidato republicano à Casa Branca na Trump Tower.

Poucos dias depois de ter criticado, num comício, o apoio financeiro dos Estados Unidos à Ucrânia e de ter criticado Volodymyr Zelensky por “recusar chegar a um acordo” para acabar com a invasão russa do território ucraniano, Donald Trump recebeu esta sexta-feira o Presidente da Ucrânia na Trump Tower, em Nova Iorque.

Em declarações aos jornalistas antes do início do encontro, o ex-Presidente norte-americano e candidato do Partido Republicano à Casa Branca disse que era “uma honra” receber Zelensky e voltou a insistir que, se derrotar Kamala Harris na eleição presidencial de Novembro, o conflito na Ucrânia vai “ser resolvido muito rapidamente”.

Não obstante, voltou a não esclarecer quais são os seus planos para acabar com a guerra, caso seja eleito.

Ao lado de Zelensky, Trump disse ainda que tem “uma relação muito boa” com o Presidente ucraniano, mas acrescentou: “Também tenho uma relação muito boa com o Presidente Putin".

Volodymyr Zelensky afirmou, por sua vez, que partilha com Donald Trump a “opinião comum de que a guerra na Ucrânia tem de ser travada”.

O chefe de Estado ucraniano reuniu-se na véspera com a candidata do Partido Democrata e também com o Presidente dos EUA, Joe Biden, a quem apresentou o seu “plano para a vitória” contra a Federação Russa.

No mesmo dia, a Casa Branca anunciou um novo pacote de sete mil milhões de euros para a Ucrânia que inclui mísseis de médio alcance e o reforço da defesa antiaérea.