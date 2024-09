“Tínhamos de subir nos ombros uns dos outros para lamber a condensação do tecto”

Uma força de elite do exército moçambicano destacada para guardar as instalações da Mozambique LNG, o projecto de gás natural do consórcio liderado pela TotalEnergies em Cabo Delgado, é acusada de graves violações de direitos humanos contra a população civil que deveria proteger dos ataques dos jihadistas. Uma situação que há muita era conhecida pelas populações locais e pelos investigadores que estudam a violência na província do extremo Norte de Moçambique, mas que acaba de ser confirmada por uma investigação jornalística.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt