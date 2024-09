Quatro crianças da mesma família morrem no Líbano. Israel vai “intensificar” ataques

Quatro crianças morreram num ataque israelita que atingiu, durante a noite, a localidade libanesa de Shebaa, matando nove membros da mesma família. Desde o início dos actuais bombardeamentos de Israel contra o que diz serem alvos do Hezbollah em todo o Líbano, na segunda-feira, já morreram mais de 700 pessoas, incluindo dezenas de crianças, e milhares ficaram feridas.

Segundo as autoridades libanesas, os 115 bombardeamentos de quinta-feira em várias zonas do país “provocaram a morte de 60 pessoas e 81 feridos". Pelo menos 25 pessoas foram mortas nos primeiros ataques desta sexta-feira, disse o ministro da Saúde, Firass Abiad.

Ao mesmo tempo, o Comité de Emergência do Governo anunciou que 15 600 sírios e mais de 16 mil libaneses fugiram nos últimos dias para a Síria. Entre as centenas de milhares de pessoas que terão abandonado as suas casas por causa dos bombardeamentos (400 a 500 mil, segundo as autoridades), 77 mil estão oficialmente registadas como deslocadas e já há 565 centros de acolhimento a funcionar em coordenação com as Nações Unidas.

De acordo com a agência de notícias síria Sana, um ataque israelita já nesta sexta-feira matou cinco soldados sírios que se encontravam “numa posição perto de Kfar Yabus, na fronteira” entre a Síria e o Líbano. Na véspera, as Forças de Defesa de Israel (IDF) disseram ter destruído “infra-estruturas ao longo da fronteira que são usadas pelo Hezbollah para trazer armas da Síria”.

“Temos atacado duramente o Hezbollah ao longo do último ano e, em particular, nas últimas semanas”, afirmou o ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, numa mensagem de vídeo gravada em Safed, cidade no Norte de Israel que tem sido alvo de rockets lançados pela milícia xiita libanesa.

“Vamos continuar e vamos intensificar este esforço – planeamos trazer segurança à cidade e fazer regressar em segurança os que foram retirados”, disse ainda o ministro, referindo-se aos mais de 60 mil habitantes de cidades e localidades junto à fronteira com o Líbano que deixaram as suas casas o ano passado devido ao aumento da violência na fronteira, a partir de 8 de Outubro, quando o Hezbollah atacou Israel em apoio ao Hamas.

Mas desde que Israel fez explodir milhares de pagers e walkie-talkies usados pelo movimento apoiado pelo Irão – matando 37 pessoas, incluindo crianças e paramédicos, e ferindo mais de 3000 –, a semana passada, houve mais dezenas de milhares de israelitas forçados a deslocar-se para Sul.

Só na segunda-feira, nos mais intensos ataques aéreos de Israel no Líbano de que há memória, morreram 492 pessoas, o maior número num só dia desde o fim da guerra civil libanesa (1975-1990). Os bombardeamentos, por todo o país, mataram muitos membros do Hezbollah, mas também muitos civis, incluindo 50 crianças, e provocaram a maior fuga de libaneses desde a guerra de 2006, entre Israel e o Hezbollah.

Nos últimos dias, a milícia tem atacado sucessivamente o Norte do território israelita, disparando centenas de rockets e mísseis, incluindo um míssil balístico de médio alcance, que pela primeira vez alcançou Telavive, a maior cidade de Israel, no centro do país, na quarta-feira.

Nesta sexta-feira, um jovem de 25 anos ficou levemente ferido quando foi atingido por estilhaços, depois de um ataque com rockets em Tiberíades, junto ao mar da Galileia.

Entretanto, o Hezbollah confirmou a morte do comandante da sua unidade de drones, num ataque de Israel, na quinta-feira, em Beirute – as IDF descreveram o raide como uma resposta ao míssil interceptado por cima de Telavive, que a milícia apresentara como retaliação pelas explosões dos pagers.

Ameaça à "existência" do Líbano

Reafirmando o apoio do Líbano à proposta de um cessar-fogo de 21 dias apresentada na véspera por Joe Biden e por Emmanuel Macron, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Abdullah Bouhabib, afirmou, na Assembleia Geral da ONU, que enquanto se mantiver a ocupação israelita “haverá instabilidade e haverá guerra” na região. Actualmente, disse, o Líbano atravessa uma crise que “ameaça a sua própria existência”.

Quando faltavam poucas horas para o seu discurso no encontro anual das Nações Unidas, em Nova Iorque, Benjamin Netanyahu afirmou que as “equipas” israelitas “se reuniram para discutir a iniciativa dos Estados Unidos e como poderemos fazer avançar o nosso objectivo comum de fazer regressar as pessoas às suas casas”.

Na véspera, o primeiro-ministro israelita desmentiu que tivesse concordado com o plano para uma trégua, isto depois de se ter comprometido com a proposta junto da Administração norte-americana.

“Eu não sei porque é que Netanyahu disse o que disse nem quais foram as considerações que fez – se foram políticas ou operacionais”, disse aos jornalistas o porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby. “Perguntem-lhe.”