Novo submarino nuclear da China afundou-se esta Primavera, dizem os EUA

Imagens de satélite mostram que um submarino nuclear chinês atracado em Março não tinha regresso ao estaleiro em Junho. Gruas no local podem indiciar que afundou com combustível nuclear a bordo.

O mais recente submarino nuclear da China afundou-se nos estaleiros navais de Wuchang, na Primavera passada, num grande revés para um dos programas de armas prioritários do país, disseram responsáveis da Defesa dos Estados Unidos. O jornal The Wall Street Journal avançou que o incidente foi descoberto através da análise de imagens de satélite e envolveu o primeiro submarino da classe Zhou, a nova linha de navios de guerra chineses.

Uma imagem de satélite registada a 10 de Março mostra o submarino atracado no porto, enquanto outras imagens de Junho mostram que o submarino não regressou à doca.

Este é um grande revés para um dos programas de armamento da China, que o Pentágono descreveu como o “principal desafio” a longo prazo. “Não é de surpreender que a Marinha do Exército de Libertação Popular esteja a tentar esconder que o novo submarino de ataque com propulsão nuclear, o primeiro do tipo, se ter afundado na doca”, disse um responsável da Defesa dos EUA, citado pelo diário.

A cadeia de televisão norte-americana CNN indicou que o incidente foi identificado por Tom Shugart, investigador associado do Center for a New American Security, que estuda imagens de satélite dos estaleiros chineses. Shugart notou “muitas gruas” agrupadas no mesmo local, o que é invulgar no estaleiro. Afirmou que podem ter sido as gruas que vieram resgatar o submarino.

Não se sabe se o submarino transportava combustível nuclear no momento em que se afundou, mas especialistas externos ao Governo dos EUA citados pelo The Wall Street Journal disseram ser provável que sim. A China tem estado a trabalhar para a produção de submarinos nucleares e modernizar a marinha, visando construir um exército moderno ao nível dos Estados Unidos.