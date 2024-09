Israel ataca quartel-general do Hezbollah em Beirute

O Exército de Israel anunciou, esta sexta-feira, um ataque contra o quartel-general do Hezbollah nos subúrbios Sul de Beirute. Vários jornalistas israelitas disseram que o alvo era o líder do movimento, Hassan Nasrallah. Não era claro ainda se Nasrallah estava no local do grande ataque, que deixou seis edifícios destruídos.

Ainda esta sexta-feira, lembra o jornalista do Haaretz Anshell Pfeffer na rede social X (antigo Twitter), um alto responsável do Exército afirmara que “eliminar a liderança militar do Hezbollah” era um dos objectivos de Israel, mas não disse se isso incluía Nasrallah.

Pfeffer lembra ainda que Israel tentou já antes várias vezes assassinar Nasrallah.

O ataque aconteceu pouco depois do discurso do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, na Assembleia Geral da ONU, em Nova Iorque.

O gabinete de Netanyahu anunciou que este iria regressar entretanto a Israel, o que acontecerá apesar do shabbat, quando em geral os chefes de Governo de Israel respeitam o descanso religioso e não se deslocam (a vez mais recente em que isso aconteceu foi com o religioso ortodoxo Naftali Bennet, que voou até Moscovo para se encontrar com Vladimir Putin após a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia).

O que quer que tenha acontecido a Nasrallah, o facto de Israel o ter tentado matar marca uma nova escalada no conflito, que já muitos encaram como uma guerra, especialmente depois dos ataques israelitas de segunda-feira que deixaram mais de 500 mortos.

O porta-voz do secretário-geral da ONU, Stéphane Dujarric, declarou que a organização “está a assistir com grande alarme” aos ataques, cita o Times of Israel​​.