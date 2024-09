“Episódios de violência” dos militares moçambicanos contra civis “são largamente conhecidos”

O investigador do Observatório do Meio Rural (ORM), uma organização não-governamental moçambicana com vasto trabalho sobre a situação de violência em Cabo Delgado, sobretudo desde que os insurgentes do Al-Shabab atacaram pela primeira vez Mocímboa da Praia, em Outubro de 2017, João Feijó não ficou surpreendido com a investigação do jornalista Alex Perry, publicada no Politico, dando conta de um massacre cometido pelos comandos das Forças Armadas de Defesa de Moçambique contra a população civil.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt