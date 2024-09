Antigo ministro da Defesa vai ser o próximo primeiro-ministro do Japão

Shigeru Ishiba foi pela primeira vez eleito deputado em 1986, foi ministro da Defesa e depois da Agricultura, entre 2007 e 2009 e ocupou o cargo de secretário-geral do Partido Liberal Democrático (LDP) de 2012 a 2014. A partir da próxima semana será o novo primeiro-ministro do Japão, depois de ter vencido, nesta sexta-feira, a sua quinta corrida para liderar o partido no poder.

Considerado um moderado, Ishiba bateu a nacionalista de linha dura Sane Takaichi na segunda volta, por 215 votos contra 194. À primeira votação apresentaram-se nove candidatos, naquela que foi descrita como uma das eleições para a liderança mais imprevisíveis das últimas décadas.

O LDP, que governa o Japão quase continuamente desde que foi fundado, em 1955, tem maioria no Parlamento, pelo que o seu novo líder será confirmado para a chefia do Governo já no dia 1 de Outubro. As eleições para a liderança foram desencadeadas pelo anúncio de demissão do actual primeiro-ministro, Fumio Kishida, em Agosto, na sequência de uma série de escândalos que deixaram o apoio ao partido em mínimos históricos.

“Vamos acabar com a desconfiança generalizada no LDP”, afirmou Ishiba antes da segunda volta. “Uma vez terminadas as eleições, vamos dedicar-nos a proteger o Japão, as regiões locais, as regras e o povo japonês”, acrescentou, falando desta eleição como a sua “última batalha política”.

Kishida saiu para “recuperarmos a confiança do povo para que o LDP possa renascer”, disse Ishiba, logo a seguir a ser eleito. “Farei o meu melhor para dizer a verdade com coragem e sinceridade e para fazer deste país um lugar seguro onde todos possam voltar a viver com um sorriso”, afirmou ainda, emocionado, aos membros do partido.

Durante a campanha para a liderança, Ishiba propôs uma versão asiática da NATO e manifestou um forte apoio a Taiwan. Apelou também à criação de uma agência de gestão de catástrofes, num país frequentemente atingido por fortes sismos e tufões.

Legado de Shinzo Abe

Aos 67 anos, a sua vitória é vista como um golpe para o legado político de Shinzo Abe, o ex-primeiro-ministro que foi o mais novo a chegar ao cargo e o que o ocupou durante mais tempo. Dois anos depois de ter abandonado a chefia do Governo por motivos de saúde, em 2020, Abe foi assassinado em Julho de 2022, durante um comício.

Ishiba discordava frequentemente de Abe, ao contrário de Takaichi, uma discípula do programa económico de Abe, com o qual partilhava igualmente o apoio a algumas teses de revisionismo histórico sobre o expansionismo japonês da primeira metade do século passado e o papel do Japão em tempo de guerra.

Citado pelo jornal The Guardian, Tobias Harris, consultor político do Japan Foresight, descreveu a corrida como “uma batalha pela alma do LDP, colocando Takaichi, a sucessora intelectual de Abe em matéria de política económica e externa, contra Ishiba, um reformador idealista que rejeita fundamentalmente não só a Abenomics [a estratégia de Abe para combater a deflação e revitalizar a economia do país], mas grande parte do seu pensamento em matéria de política externa e da sua abordagem à política”.

Takaichi, que espera ser a primeira mulher primeira-ministra do Japão, já tentara ser eleita para a liderança do LDP em 2021, quando foi batida pelo ainda primeiro-ministro. Entretanto, a sua popularidade dentro do partido cresceu, fruto dos esforços para preencher o vácuo ideológico de Abe. Entre outros, contou com o apoio do ex-primeiro-ministro Taro Aso.

Caberá agora a Ishiba enfrentar o desespero dos japoneses face ao aumento do custo de vida, ao mesmo tempo que gera as tensões crescentes com a China, depois de uma série de incidentes militares, incluindo a passagem, inédita, de um porta-aviões chinês entre ilhas japonesas, à qual Tóquio respondeu enviando, pela primeira vez, um dos seus navios de guerra através do estreito de Taiwan.