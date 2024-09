“Não devemos trabalhar menos porque isso nos permite ser melhores trabalhadores. Devemos trabalhar menos porque isso nos permite ser melhores seres humanos”, Simone Stolzoff, autor do livro The Good Enough Job: Reclaiming Life from Work

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt