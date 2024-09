“A minha filha é uma mãe severa e estou preocupado com a minha neta”

A minha filha, zangada, pediu-me conselhos sobre o email de uma professora preocupada com a minha neta de 5 anos (“Lily”), cujo comportamento foi descrito como inaceitável (responder com raiva, não seguir instruções, etc.). Vejo no meu genro e na minha filha um pai muito deprimido e distante e uma mãe muito irritada e stressada à espera de um segundo bebé. Tenho observado que a minha filha é demasiado dura e impaciente em geral — ao ponto de me intimidar. Já o pai da Lily é retraído.

Sugerir que isto pode estar a afectar a sua filha pequena levaria, receio eu, a uma reacção zangada e pouco receptiva, e até mesmo a uma possível rejeição. Como é que eu respondo (ou devo responder?) a esta situação?

Parece estar em conflito porque quer ajudar a sua filha, mas tem medo de a perturbar. Mas o que se passa é o seguinte: pode ser honesto sobre o que está a observar e, ao mesmo tempo, ser simpático e generoso para com a sua filha e o marido dela. Embora não consiga controlar a forma como ela reage, pode controlar o que lhe diz e como o diz.

A sua filha pediu conselhos, o que implica que confia no seu julgamento e que está a procurar o seu apoio de alguma forma. No entanto, por vezes, quando as pessoas pedem conselhos, pode ser que estejam a procurar validação ou ajuda para compreender o problema que estão a ter. Esclareça o que ela realmente precisa de si, perguntando-lhe: “Quero ajudar-te. Queres ouvir as minhas observações ou desabafar sobre o que se está a passar?” Pode até acrescentar: “Se não tiveres a certeza do que precisas neste momento, talvez eu possa fazer mais perguntas para nos ajudar a resolver o problema.”

Se ela quiser ouvir o que você realmente pensa, considere nomear a sua hesitação dizendo algo como: “Eu quero ser honesto, já que você está me pedindo para fazer isso, mas eu me preocupo que isso vai ser difícil de ouvir, e eu não quero dizer nada que a chateie”. Quando chegar a altura de dar a sua opinião honesta, tenha cuidado para não fazer afirmações gerais e julgadoras (ou seja, é sempre impaciente!) e concentre-se em aspectos específicos. Utilize afirmações do tipo “eu” para expressar o que observou em vez de fazer suposições. Isto pode soar como: “Eu sei que não vejo tudo, mas reparei que tens sido mais rápido a irritares-te com a Lily”. Em caso de dúvida, faça perguntas e mostre curiosidade genuína, como: “Parece que esta é uma mudança recente no comportamento da Lily, há outras mudanças recentes a acontecer em casa ou com o [genro]?” Ou: “O que é que os professores acham que se está a passar? O que é que a Lily diz quando tentam perguntar-lhe sobre isso?”

Uma vez que a sua filha é “sensível”, quer que ela saiba que está do lado dela. Isto pode soar como empatia: “Sei que tem sido difícil com a Lily e um bebé a caminho. Estás a dar o teu melhor e eu vejo isso”. Ou até responder às suas necessidades emocionais da mesma forma que gostaria que ela as oferecesse à Lily. Isso pode ser feito concentrando-se nos sentimentos dela: “O que estás a sentir agora?” Ou: “Parece que estás presa e que te sentes sozinha nesta situação. O que achas que te vai ajudar neste momento?”.

Por fim, pode encontrar outras formas de falar com a sua filha que lhe pareçam menos enervantes. Por exemplo, pode partilhar uma história sobre as suas próprias dificuldades como pai para ajudar a estabelecer uma ligação com a sua filha. Ou pode partilhar algo que leu recentemente: “Comecei a seguir a especialista em parentalidade e psicóloga Becky Kennedy e ela mencionou que, quando uma criança se porta mal, é importante estabelecer uma ligação com ela em vez de reagir/punir.”

Pode até decidir não falar de todo e, em vez disso, oferecer o seu apoio de outras formas, como estar com a Lily para dar à sua filha e ao seu genro algum tempo para eles. Independentemente da sua abordagem, tem de decidir como está disposto a apoiar a sua filha e se está disposto a ter uma conversa mais alargada sobre o que está a ver e com o que está preocupado, apesar do risco da reacção dela. Boa sorte.

