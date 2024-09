Rapper somali-canadiano K’naan acusado de agressão sexual

O crime terá ocorrido em Julho de 2010, no Quebeque. A queixa chegou a tribunal na mesma semana que a Sociedade de Compositores, Autores e Editores de Música do Canadá homenageou K’naan.

O rapper somali-canadiano K’naan, cuja canção Wavin' flag tornou-se um hino do Campeonato do Mundo de Futebol de 2010, foi acusado nesta quinta-feira de agressão sexual na cidade do Quebeque. O crime de que é acusado remonta a 2010, informou a Canadian Broadcasting Corp.

A CBC, que cita documentos do tribunal, disse que o cantor — cujo nome verdadeiro é Keinan Abdi Warsame — foi acusado de ter agredido sexualmente uma mulher em Julho de 2010, entre os dias entre 16 e 17, datas que coincidem com a actuação do músico no popular Festival de Verão de Quebeque. Na época, a queixosa teria 29 anos, acrescenta-se.

Originalmente, a queixa foi apresentada à polícia de Montreal, em Maio de 2022. Mas o processo acabou por ser transferido para a polícia da cidade do Quebeque, uma vez que o crime terá sido cometido num quarto de hotel no território dessa força policial, adianta a Radio-Canada.

Entretanto, foi marcado um inquérito preliminar para Abril de 2025. A Radio-Canada ​diz que um advogado do cantor pretende que K'naan seja julgado em inglês perante um júri.

A queixa chegou a tribunal na mesma semana que a Sociedade de Compositores, Autores e Editores de Música do Canadá atribuiu a K’naan um prémio para assinalar o “impacte global e duradouro” do seu êxito de 2009, cuja versão remisturada foi usada pela Coca-Cola como um dos hinos do Campeonato do Mundo de 2010.