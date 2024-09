Em família: do piano à montanha, com o Outono a espreitar

Na agenda estão a Festa do Outono de Serralves, dias medievais em Lisboa e Palmela, notas de piano, um Festival da Montanha, leituras, artes performativas e um Ponto C.

FESTAS

Festa do Outono

28 e 29 de Setembro

A tradição do equinócio volta a cumprir-se no Parque de Serralves (Porto). Durante dois dias, estende-se a manta à nova estação, ligando o cenário contemporâneo do lugar à terra e ao tema da sustentabilidade, cortesia da parceria com o BOIL - Climate Festival, iniciativa de motivação para a acção climática dedicada a encorajar a mudança, “sem drama, mas com urgência”.

No programa entram centenas de actividades, da música ao novo circo, passando pelo teatro, dança, exposições, instalações, cinema, artes e ofícios, jogos, oficinas, mercados e visitas.

Tudo entre as 10h e as 19h, com acesso gratuito e entrada pelos portões da Avenida Marechal Gomes da Costa e da Rua Bartolomeu Velho, n.º 141.

Feira Medieval de Palmela

27 a 29 de Setembro

Um Cavaleiro de Santiago para Alcaide-Mor de Palmela dá o mote à festa que volta a levar a vila de Palmela à época medieval.

Entre o castelo e o centro histórico, há cenas do quotidiano de então, inspiradas no episódio da nomeação do cavaleiro Antão de Faria para alcaide-mor, corria o ano de 1476. Espectáculos, oficinas, demonstrações de voo livre de aves de rapina, apresentações de armas, torneios de cavaleiros, cortejos, danças medievais, música, Assalto ao Castelo, Bosque dos Enganos, visitas e a exposição A Tortura - Instrumentos de Tortura da Inquisição na Idade Média são alguns dos trunfos alinhados.

A feira está aberta sexta das 17h às 24h; sábado, das 14h às 24h; e domingo, das 14h às 23h. A entrada diária custa 4€ (8€ pelos três dias), sendo gratuita para crianças até aos 12 anos. O cartaz completo pode ser consultado aqui.

Dias da Idade Média

27 a 29 de Setembro

No Castelo de São Jorge, em Lisboa, nasce um evento que tem como objectivo mostrar as vivências da Idade Média em cenário próprio, no património que ainda se conserva e que liga a urbe da época à cidade actual.

Visitas guiadas, concertos, falcoaria, ateliês, jogos, danças, workshops e conversas servem de conduto ao manifesto, que resulta da parceria entre o Instituto de Estudos Medievais da NOVA-FCSH, a Lisboa Cultura / Castelo de São Jorge e a Câmara Municipal de Lisboa.

De sexta a domingo, entre as 10h e as 19h, com entrada livre, sujeita a inscrição prévia em info@castelodesaojoge.pt ou 218 800 620. Mais informações aqui.

Ponto C - Cultura e Criatividade

27 a 29 de Setembro

Em Penafiel, há um novo centro de cultura. Dá pelo nome de Ponto C e para a festa de inauguração estão convocados cerca de 200 artistas, que desfilam por oito palcos ao longo de mais de 30 horas.

O programa é apontado a todas as idades e desenha-se com momentos como o teatro d’A Barraca De Mary para Mary, a Enciclopédia X pela Cão Solteiro, a escultura-forno do argentino Gabriel Chaile em tributo a Alcindo Monteiro ou as Canções de Liberdade da Orquestra de Jazz de Espinho com JP Simões e Marta Ren. Também por lá passam as Canções de Uma Noite de Verão da Cepa Torta, a Cara de Aldara Bizarro, a oficina-espectáculo da Frenesim Há Um Rio Nesta Gota, as acrobacias de Margarida Monteny, a Batedeira de Bateu Matou, o novo circo de Daniel Seabra e Mafalda Gonçalves e La Traviata de Verdi pela Ópera na Academia e na Cidade. A entrada é livre.

FESTIVAIS

Piano City Lisboa

27 a 29 de Setembro

Três dezenas de concertos em vários espaços ao ar livre e o piano como protagonista. É esta a proposta do festival Piano City, que se estreia em Lisboa depois de ter espalhado notas por cidades como Berlim, Madrid, Nova Iorque, Milão ou Atenas.

Concebido pelo músico Andreas Kern e organizado pela Darcos e TopArtEspaña, convida miúdos e graúdos para um programa “popular, transversal e inclusivo” onde entram pautas de música clássica e jazz, mas também fado, flamenco, electrónica e ambiente.

A interpretá-las estão alunos da Escola Superior de Música de Lisboa e da Academia Nacional Superior de Orquestra, bem como nomes consagrados – Júlio Resende, Ana Beatriz Ferreira, Vasco Dantas, Uri Caine, Rosa Torres Pardo, Alessandra Ammara e o Estúdio de Piano Roberto Prosseda são alguns dos exemplos.

De sexta a domingo, nos jardins do Palácio Galveias, Coruchéus e Museu de Lisboa - Palácio Pimenta, com entrada livre, sujeita à lotação dos espaços. O mapa completo está disponível em pianocitylisboa.pt.

Festival da Montanha

27 a 29 de Setembro

Música, desporto, cinema, encontros, artesanato e gastronomia entram na cesta desta que é a segunda edição do evento que “celebra a natureza, a grandeza das montanhas e a cultura vibrante associada a estas magníficas paisagens”.

Com mais de 50 actividades pensadas para “despertar todos os sentidos”, em terra, na água ou pelo ar, Manteigas (Guarda) estende o convite a todos os que respeitam a natureza, seja através de um voo de parapente sobre as paisagens de Azinha ou Azinheira, de uma caminhada no Vale Glaciar do Zêzere, de um passeio de e-bike até ao Poço do Inferno, de uma AstroCaminhada ou de um filme ao ar livre.

A entrada é livre, mas algumas actividades requerem inscrição e pagamento.

Encontros Gymnasium

1 a 5 de Outubro

Lagos recebe a primeira edição da Mostra de Artes Performativas para Público Jovem. Com “uma década de diálogo permanente entre educação e criação artística”, o projecto Gymnasium põe em marcha uma festa multidisciplinar, aberta à comunidade, onde entram artes de palco, oficinas criativas, sessões de cinema e conversas.

A Balada das 20 Meninas Friorentas da dupla Margarida Mestre & Rui Ferreira, o concerto-poema As Árvores Não Têm Pernas para Andar de Joana Gama, as coreografias de Aldara Bizarro, Gustavo Ciríaco, Sofia Dias & Vítor Roriz, as Antiprincesas de Cláudia Gaiolas e a retrospectiva da obra do cineasta Norman McLaren são alguns dos compassos no alinhamento dos encontros, que são de participação gratuita, mediante reserva em rita.conde@casabranca-ac.com.

TEATRO

A.norm@l

28 de Setembro

O Teatro Extremo de Almada leva ao Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra, “uma viagem ao fundo da terra”.

Inspirada na obra da artista Maria de Lourdes Castro e no seu trabalho sobre sombras, lembrando que “há coisas que só crescem na escuridão”, como as raízes, a encenadora Juliana Pinho convida a mergulhar no desconhecido e na história de Ela, uma personagem que sente “que não se encaixa” e “nunca faz nada certo”, e que um dia ouve uma montanha a chorar e decide partir à descoberta do porquê. Sábado, às 11h, com bilhetes a 5€. M/3

Foto A.norm@l JOSÉ FRADE

Conchas

29 de Setembro

Música, marionetas e mar. São estes os vértices de Conchas, um espectáculo para bebés (dos três meses aos três anos) que resulta de uma coprodução luso-norueguesa. Além de pegar na memória colectiva comum aos dois países, funde foneticamente as respectivas línguas, apresentando assim novos sons e palavras.

Com assinatura da D’Orfeu e do Teatro e Marionetas de Mandrágora, é apresentada na Fábrica Ideias (Gafanha da Nazaré), domingo, às 10h e 11h30, com bilhetes a 3€ (bebé) e 4€ (adulto).

Foto Conchas DR

LEITURA

Não É Ficção: Deputados do Futuro, Olá!

26 a 29 de Setembro

Partindo da ideia de que todos os deputados já brincaram no recreio de uma escola, sublinhada no livro Deputados do Futuro, Olá! de Isabel Minhós Martins, a sessão de Romeu Costa propõe-se a “perceber melhor como foram, um dia, as pessoas que hoje ocupam os lugares no Parlamento e como serão as de amanhã”.

À leitura junta-se a moldura sonora servida por Noiserv e um momento final para conversar e trocar ideias com o público. Assim se abre o novo ciclo Não É Ficção, promovido pelo Lu.Ca - Teatro Luís de Camões (Lisboa), que “dá palco a textos do nosso tempo sobre temas ou questões que importa abordar”. Sábado, às 16h30, e domingo, às 11h30 e 16h30, com bilhetes a 3€.