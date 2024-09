World Cheese Awards em Viseu bate recorde mundial de inscrições

É a primeira vez que Portugal acolhe os prémios World Cheese Awards (WCA). Com um número recorde de inscrições, “Viseu será palco da maior edição na história” dos “óscares do queijo”, em Novembro.

É a primeira vez que Portugal acolhe os prémios World Cheese Awards (WCA), competição tida como os "óscares do queijo", e já entrou para a história: nunca houve uma edição com tantos queijos a concurso. A entrega dos galardões aos melhores exemplares do ano será em Viseu, de 15 a 17 de Novembro.

"Viseu será palco da maior edição na história dos World Cheese Awards. Com 4.784 queijos inscritos, de 47 países, a competição de 2024 é a mais concorrida em quase quatro décadas", anuncia a organização. Foram atingidos "números recorde de participação, quer em valores absolutos quer ao nível do volume de queijos e produtores portugueses em competição".

De acordo com a nota de imprensa, este ano estão inscritos 182 queijos portugueses a concurso, o que significa que a "representação nacional mais do que triplica face ao recorde anterior, alcançado na edição de 2021, em Espanha, com 56 inscrições".

Os números desta edição representam um "crescimento de 6,3% no volume de inscrições face ao registo máximo alcançado pelo evento até à data, com os 4.502 queijos avaliados pelo júri na edição do último ano, em Trondheim, na Noruega".

"Não podíamos estar mais felizes", salienta Bruno Filipe Costa, impulsionador do evento em Portugal, citado no comunicado. "Traçámos dois grandes objectivos para esta edição: bater o recorde do número de queijos a concurso e alcançar a maior representação de sempre de produtos e profissionais nacionais. Cumprimos ambos, batemos todos os recordes", sublinha.

Bruno Filipe Costa destaca ainda a "profunda satisfação" pela adesão dos produtores portugueses, porque permite "contribuir activamente para a divulgação e valorização" do queijo português, "garantindo uma visibilidade inigualável e contribuindo para o incremento das exportações".

O evento, conhecido como os Óscares do Queijo, é organizado há mais de três décadas pela britânica Guild of Fine Food e promete reunir em Viseu os maiores produtores e afinadores mundiais de queijo em competição pelo "paladar exigente de um júri composto por 250 especialistas de cerca de 40 nacionalidades".

"Neste júri, destaque para o maior contingente de jurados portugueses na história da competição, com 35 profissionais, abrangendo especialistas em queijo, críticos gastronómicos, chefs, entre outros profissionais da indústria".