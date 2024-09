Serra da Estrela recebe certificação como destino turístico mundial de montanha

A serra da Estrela acaba de ser certificada como destino turístico mundial de montanha. O selo de World Famous Tourism Mountain (montanha turística famosa mundialmente, em português), atribuído na categoria Natureza, foi concedida pela Internacional Mountain Tourism Alliance, anunciada durante uma conferência internacional de turismo de montanha e desportos ao ar livre que está a decorrer na China, país onde está sediada a organização.

Para os promotores da candidatura portuguesa, "este reconhecimento internacional sublinha a beleza natural excepcional da serra da Estrela, a sua rica biodiversidade e geodiversidade, e o compromisso com práticas de turismo sustentável, colocando-a entre os principais destinos de montanha do mundo".

A candidatura, liderada pela RUDE - Associação de Desenvolvimento Rural, teve o apoio dos municípios da serra da Estrela, da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela, do Estrela UNESCO Global Geopark e da Turismo do Centro.

O reconhecimento "solidifica a posição da serra da Estrela como destino de montanha e de natureza e reforça o compromisso da região com o turismo sustentável, equilibrando a promoção turística com a preservação do ambiente", sublinha-se em comunicado.

Para o presidente da RUDE, Carlos Pinto, citado na nota de imprensa, a certificação vai "elevar o perfil da serra da Estrela como um destino de excelência para o turismo de natureza, beneficiando tanto o ambiente como as comunidades locais". "Espera-se que a certificação de World Famous Tourism Mountain aumente o interesse internacional pela serra da Estrela, atraindo mais visitantes, especialmente aqueles interessados em turismo de natureza, mas também na história e cultura deste território", sublinha.

De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Manteigas, "os próximos desafios incluem a candidatura a Reserva da Biosfera da UNESCO, um passo que consolidará o território como um local único para descobrir, investigar e viver, promovendo a cultura e a identidade da região.” É neste município que a celebração terá lugar, no Festival da Montanha, que decorre este fim-de-semana, de 27 a 29 de Setembro, com "mais de meia centena de actividades" para vivenciar "a montanha em toda a sua plenitude" numa "imersão completa na natureza e nas paisagens únicas da serra da Estrela".