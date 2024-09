O combate aos incêndios e ao abandono rural também passa pelo supermercado

Meter todo o fogo no mesmo saco pode ser um erro: o fogo é um dos pilares da humanidade, a natureza precisa do fogo, nós precisamos do fogo. Temos é que saber mantê-lo sob controlo.

Não, não há moral para antecipar um ano de vinhos extraordinários no Douro e um pouco por todo o continente, tão boas e saudáveis estavam as uvas até à chegada da chuva forte dos últimos dias. Um Inverno chuvoso e um Verão seco e quente mas sem ondas de calor são sempre garantia de uma boa vindima. Como nas guerras, a história que se irá escrever incidirá sobre o todo, sobre os ganhos e as perdas globais, não contará a sorte de cada soldado, e quando um sodado morre é todo o mundo que acaba com ele. Imagine-se o leitor na pele do soldado morto. Que lhe adiantaria o mundo ter ficado melhor, se morrer significa o fim do mundo para si?