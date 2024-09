Valor das casas subiu 26 euros e pedidos de avaliação cresceram 29%

Têm sido vários os sinais de forte dinamismo no mercado de compra de habitação com recurso a crédito bancário, como mostram os dados da avaliação bancária, divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística. O número de avaliações pedidas subiu 29% e o valor mediano de avaliação aumentou 26 euros, para 1664 euros por metro quadrado, em Agosto.

A subir há nove meses consecutivos, o valor mediano regista, assim, novo máximo da série, correspondendo a um aumento de 8,2% (7,4% no valor em Julho) em termos homólogos, e mais 1,6% face ao mês anterior.

A impulsionar a subida do valor das casas está o aumento da procura, patente no número de pedidos de avaliação, que acenderam a cerca de 31,7 mil, mais 29% na comparação com Agosto do ano passado e uma ligeira queda de 2,7% face ao mês anterior.

E a sustentar o aumento da procura está não só a descida das taxas Euribor, mas também diversas políticas do Governo, em termos fiscais e na prometida garantia pública (ainda não concretizada), que pretende permitir aos jovens o acesso a 100% do financiamento, se os encargos forem comportáveis com os seus rendimentos actuais (taxa de esforço). O elevado valor da novas rendas também contribui para este crescimento da procura.

Nos dados de Agosto, a Região Autónoma dos Açores apresentou o aumento mais expressivo face ao mês anterior (3,5%), não se tendo verificado qualquer descida em todo o país.

Em comparação com o mesmo mês do ano, os dados do INE mostram que a variação mais intensa no Oeste e Vale do Tejo (13,2%), também sem qualquer descida a nível nacional.

Por segmentos, o valor mediano nos apartamentos foi de 1850 euros por metro quadrado, tendo aumentado 8,4% relativamente a Agosto de 2023, com os valores mais elevados a serem observados na Grande Lisboa (2461 euros) e no Algarve (2192 euros), tendo o Centro registado o valor mais baixo (1213 euros).

O valor mediano da avaliação bancária das moradias foi de 1297 euros por metro quadrado, um acréscimo de 8,4% em relação ao mesmo mês do ano anterior. E os valores mais elevados observaram-se na Grande Lisboa (2420 euros) e no Algarve (2388 euros), registando o Centro e o Alentejo os valores mais baixos (1019 euros e 1028 euros, respectivamente).