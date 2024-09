Governo aproxima ainda mais salário mínimo da remuneração média

Proposta de subida anual do salário mínimo em 50 euros levará a que, no final da legislatura, o salário mínimo represente 54% da remuneração média. Percentagem é, neste momento, de 52%.

Com os aumentos recentes, Portugal surge nas estatísticas como um dos países dentro da União Europeia em que o Salário Mínimo Nacional (SMN) — embora ainda com um valor relativamente baixo — se encontra mais próximo do salário médio. E as subidas prometidas pelo actual Governo para os próximos quatro anos aproximam ainda mais as duas remunerações: em 2028, o salário mínimo representará 54% da remuneração bruta mensal média prevista, o que compara com 52% no corrente ano.