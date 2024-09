Queda deixa Miguel Oliveira fora do GP da Indonésia com pulso partido

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) vai falhar o Grande Prémio da Indonésia de MotoGP, 14.ª ronda da temporada, depois de ter fracturado o pulso direito na sequência de uma queda sofrida na primeira sessão de treinos livres.

Miguel Oliveira, natural de Almada, caiu de forma aparatosa na curva quatro do circuito indonésio de Mandalika e acabou por ser declarado inapto pelos médicos do campeonato.

Oliveira foi transportado a um hospital local de forma a ser submetido a exames complementares para determinar se é necessário submeter-se a uma intervenção cirúrgica de correcção da fractura.

"Vai submeter-se a uma TAC tridimensional no hospital de Mataram para avaliar a necessidade de cirurgia", comunicou a equipa norte-americana Trackhouse.

Esta será a primeira prova que o piloto português falha esta temporada devido a lesão.

Oliveira, de 29 anos, ocupa actualmente o 14.º lugar do Mundial de MotoGP, com 71 pontos. O espanhol Jorge Martin (Ducati) lidera a competição, com 24 pontos de vantagem sobre o italiano Francesco Bagnaia (Ducati).