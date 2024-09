Ciclista de 18 anos morre após cair nos Mundiais de estrada

A ciclista suíça Muriel Furrer, de 18 anos, morreu nesta sexta-feira após ter sofrido uma queda durante a corrida de fundo para juniores dos Mundiais de estrada.

Furrer sofreu uma lesão grave na cabeça ao cair na corrida de fundo, disputada em Zurique, na quinta-feira com o piso muito molhado devido a forte chuva, que afectou também a corrida masculina.

A ciclista ainda foi transportada de helicóptero para o Hospital Universitário de Zurique, em estado crítico, mas viria a falecer esta sexta-feira.

Em comunicado, a UCI (União Ciclista Internacional) e o Comité Organizador dos Mundiais de Zurique manifestaram pesar pela morte da jovem ciclista, pedindo respeito pela privacidade da família.

Na quinta-feira, ainda não estavam oficialmente apurados os motivos que originaram a queda fatal. “Não há factos provados quanto às razões do acidente. As autoridades competentes estão a realizar uma investigação”, acrescentou o organismo de cúpula do ciclismo mundial.

Muriel Furrer conseguiu, este ano, o título de vice-campeã junior da Suíça, tanto na corrida de fundo como no contra-relógio.

O ciclismo helvético volta assim a estar de luto, pouco mais de um ano depois da morte de Gino Mäder, que também morreu um dia após a queda, no caso na Volta à Suíça.