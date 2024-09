António Salvador, presidente do Sp. Braga, condenado a pena suspensa de prisão

A condenação surge na sequência da decisão do tribunal no âmbito da designada “Operação Éter”.

António Salvador, presidente do Sporting de Braga, foi esta quinta-feira condenado a 15 meses de prisão, pena suspensa por igual período. Isto no âmbito da “Operação Éter”, processo que tinha 29 arguidos (21 singulares e oito entidades colectivas) e envolve cerca de centena e meia de crimes económicos, nomeadamente corrupção, peculato, participação económica em negócio, abuso de poder, falsificação de documento e recebimento indevido de vantagem.

De acordo com a decisão proferida nesta sexta-feira em sede de julgamento, que teve lugar no Tribunal de São João Novo, no Porto, o Sp. Braga foi também condenado ao pagamento de uma multa de 18 mil euros.

O clube bracarense, entretanto, já reagiu à decisão judicial, mostrando-se totalmente inconformado e garantindo que vai recorrer da mesma.