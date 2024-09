Manila estreiam Estas ruínas, segundo anúncio do seu primeiro EP, Domingo à Tarde

Nas plataformas digitais, deram-se a conhecer em Maio, com Domingo à tarde e um videoclipe com ilustrações animadas por vários autores. O nome era já tema-título de um EP que há-de surgir até ao final do ano, assinado por um quinteto que se apresenta como Manila: Gerard Torres (teclas), Ricardo Pedrosa (baixo), Carmo Braga da Costa (voz), João Serra (guitarra) e Zé Lobo da Costa (bateria). Seis meses passados, eles estão de volta com um novo tema do prometido EP, o single e videoclipe de Estas ruínas, que se estreia esta sexta-feira. É, segundo o texto que acompanha o lançamento, “um tema que se recusa a afundar na tristeza, num olhar divertido sobre a dor de expectativas amorosas defraudadas” e que espelha uma diferente perspectiva “sobre o desamor, onde a dor da perda se entrelaça com momentos de reflexão e humor cínico, sem nunca perder a típica nostalgia portuguesa em que a banda se inspira”. O EP, afirmam, será “uma pequena colecção de histórias, zangas e resoluções”, numa atmosfera indie pop onde a música portuguesa se mistura com influências da música negra norte-americana, soul, jazz e rhythm & blues. Ao vivo, os Manila estarão no espaço NAV, em Lisboa, no dia 17 de Outubro.