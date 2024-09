Maggie Smith (1934-2024), uma actriz muito maior do que Downton Abbey

Se o nome "Maggie Smith" não lhe faz vir ao espírito nenhum título de filme nem nome de personagem — não vale a Minerva McGonagall de Harry Potter nem a Condessa de Grantham da série televisiva e da série de filmes Downton Abbey — é porque há, sempre houve, casos assim: figuras de uma frondosa teatralidade, de uma elevada excentricidade, em suma, de uma existência artística grande e aventurosa, que o cinema não soube como tratar, não soube o que fazer com elas. E no entanto, sobram-lhe prémios, até dois Óscares: o de melhor actriz por The Prime of Miss Jean Brodie (1970, Ronald Neame) e de melhor actriz secundária por California Suite (1979, Herbert Ross), em que interpretava precisamente uma actriz nomeada para os Óscares.

