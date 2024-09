Fim-de-semana na TV: Tár, base jumping e danças com Dante

Atenção também a Um Desastre de Artista, Sangue do Meu Sangue, espirais aterradoras e O Oceano Visto com o Coração

CINEMA

Retrato de Família com Teatro de Marionetas

TVCine Edition, sábado, 18h10

Os irmãos Louis, Martha e Lena criam espectáculos de marionetas sob a orientação do pai, o habilidoso dono da trupe, e da avó, responsável pela confecção dos bonecos. O seu destino muda drasticamente quando o patriarca morre de ataque cardíaco.

A fechar o ciclo Na Rota dos Festivais, que tem ocupado as tardes/noites de sábado com sessões triplas, vai para o ar este drama familiar do francês Philippe Garrel, vencedor do Urso de Prata no Festival de Cinema de Berlim. Francine Bergé, Damien Mongin e os três filhos do realizador – Louis, Esther e Lena Garrel – compõem o elenco.

A seguir, ainda no âmbito do ciclo, o canal passa Culpado - Inocente - Monstro, do cineasta japonês Hirokazu Kore-eda, que filma três perspectivas dos mesmos acontecimentos (às 19h50), e Shayda, de Noora Niasari, sobre uma mãe iraniana que se refugia com a filha na Austrália, em fuga de violência doméstica (22h).

A Casa Torta

AXN Movies, sábado, 21h10

Um imigrante que fez fortuna em Inglaterra é encontrado morto na sua mansão. Sophia, uma das netas, procura um detective para investigar. Ele não tarda a perceber que qualquer pessoa da família teria motivos para assassinar o patriarca. Baseado no romance de Agatha Christie, o filme é realizado por Gilles Paquet-Brenner e conta com interpretações de Max Irons, Glenn Close, Terence Stamp, Max Irons, Stefanie Martini, Gillian Anderson e Christina Hendricks.

Sangue do Meu Sangue

RTP2, sábado, 23h55

Márcia (Rita Blanco) tem dois filhos: Cláudia (Cleia Almeida) e Joca (Rafael Morais). Mãe solteira, vive no bairro Padre Cruz, em Lisboa, com a irmã, Ivete (Anabela Moreira), que a ajudou a criar os filhos e os ama como seus. Duas situações vão abalar a família: Cláudia apaixona-se por um professor da faculdade, casado; e Joca, um pequeno traficante cadastrado, contrai uma dívida com um homem perigoso. Márcia e Ivete preparam-se para o pior, mas o seu amor incondicional é capaz de tudo.

Escrito e realizado por João Canijo em 2011, o filme esteve em competição em San Sebastian, onde foi distinguido com uma menção honrosa e o prémio da crítica internacional, e foi muito galardoado em Portugal.

Tár

TVCine Top, domingo, 21h30

Lydia Tár é uma maestrina e compositora de sucesso. Lidera a Orquestra Filarmónica de Berlim, está prestes a lançar um livro e prepara-se para gravar a Sinfonia n.º 5 de Mahler. Mas tudo se desmorona quando se vê envolvida numa polémica. Estreado no Festival de Cinema de Veneza, onde Cate Blanchett recebeu o prémio Volpi Cup para melhor actriz, e nomeado para seis Óscares, este drama psicológico é escrito e dirigido por Todd Field.

Um Desastre de Artista

Star Comedy, domingo, 22h30

Em 2003, The Room, de Tommy Wiseau, estreou-se num par de salas de cinema de Los Angeles. Foi um desastre de bilheteira. Mas acabou por se transformar num fenómeno. E por razões inversas às habituais: de tão incompetente e incoerente, é considerado por muitos “o melhor pior filme” de sempre.

Um Desastre de Artista, realizado e protagonizado por James Franco, baseia-se num livro sobre a rodagem, escrito por Greg Sestero (amigo de Wiseau e actor em The Room) e pelo jornalista Tom Bissell. Dave Franco, irmão de James, faz de Sestero.

Eu Ainda Acredito

RTP1, domingo, 1h

Com realização dos irmãos Andrew e Jon Erwin, um filme dramático sobre superação, inspirado em acontecimentos reais, com K.J. Apa, Gary Sinise, Britt Robertson e Melissa Roxburgh no elenco.

É a história de amor entre Jeremy Camp, o multipremiado cantor e compositor de rock cristão norte-americano, e Melissa Lynn, sua mulher, focada no momento em que ela se depara com um diagnóstico de cancro em estado avançado. As letras das canções que Camp escreveu nesse percurso revelam o tamanho da dor que foi forçado a enfrentar, mas também o poder do amor e da fé que nunca deixou de sentir.

SÉRIE

Uzumaki

Max, domingo, streaming

Estreia. Esta nova série de animação (para adultos) verte para a televisão a manga de terror escrita e ilustrada por Junji Ito, sobre uma cidade a contorcer-se com uma maldição que se manifesta em estranhas espirais.

DOCUMENTÁRIOS

Fly

National Geographic, sábado, 13h18

Estreia. Na senda de filmes como o oscarizado Free Solo ou The Deepest Breath, este novo documentário aborda outro desporto extremo que pode ser viciante para quem o pratica, inspirador para alguns e incompreendido por muitos: o base jumping.

Apresentado em Maio no festival norte-americano South by Southwest, Fly foi realizado ao longo de sete anos por Christina Clusiau e Shaul Schwarz, em torno de três casais que, segundo a sinopse, “testam os limites do amor e da vida em si, arriscando tudo pela adrenalina do salto”. “Conseguirão proteger os seus parceiros e ao mesmo tempo libertá-los?”, interroga

Foto Scotty Bob Morgan e Espen Fadnes no topo de uma montanha em Chamonix, França Reel Peak Films

O Oceano Visto com o Coração

RTP2, domingo, 20h40

Lançado no ano passado, com realização de Iolande Cadrin-Rossignol e Marie-Dominique Michaud, tem como anfitrião o astrofísico, divulgador de ciência e ambientalista canadiano Hubert Reeves (1932-2023), numa das suas últimas aparições. Rodeado de outros “cientistas e exploradores apaixonados”, descreve a sinopse, “convida-nos a redescobrir o que ameaça o oceano e, acima de tudo, a explorar a sua fenomenal capacidade de regeneração”, com um alerta bem sonoro para a urgência de o preservar.

DANÇA

The Dante Project

RTP2, sábado, 22h01

Inferno, Purgatório, Paraíso. Três partes tem A Divina Comédia, de Dante Alighieri. E três são os criadores que assinam esta recriação da obra medieval do poeta italiano, todos eles mestres nas respectivas áreas: o coreógrafo Wayne McGregor, o maestro e compositor Thomas Adès e a artista Tacita Dean.

A RTP2 emite o registo da estreia mundial da peça, em 2021, ano em que se assinalou o 700.º aniversário da morte de Dante. A ocasião contou com outra estrela dos palcos, Edward Watson, na sua despedida do lugar de bailarino principal do Royal Ballet. O resultado do trabalho desta equipa de sonho? Um espectáculo “audaz, belo, emocional e absolutamente envolvente”, nas palavras do The Guardian.

MÚSICA

Prémio Jovens Músicos 2024 - Concerto dos Laureados

RTP2, domingo, 23h10

Pedro Moreira (oboé), Ester de Sena Santos (violoncelo), Henrique Dias (tuba), Laura Peres (violino) e Beatriz Patrocínio (soprano) tocam com a Orquestra Gulbenkian, sob a direcção de José Eduardo Gomes, na condição de solistas laureados nos Prémios Jovens Músicos 2024. Realizado a 19 de Setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, o concerto encerrou a 37.ª edição do concurso que anualmente evidencia jovens talentos.

O programa abriu com a primeira audição da orquestração de Trois Morceaux, de Lili Boulanger, por Kenneth Hesketh, e fechou com a estreia mundial de Diese Töne, de António Capela, a obra vencedora do Prémio de Composição SPA/Antena 2 deste ano. Richard Strauss, Schostakovich, Vaughan Williams, Bartók, Debussy e Puccini foram os outros compositores abordados.

INFANTIL

Bigfoot Junior (VP)

SIC K, sábado, 13h10

Um adolescente descobre que o pai, há muito desaparecido, é o lendário Bigfoot. Escondeu-se na floresta para se proteger (e à família) da HairCo., uma multinacional de produtos capilares que tencionava capturá-lo para estudar o seu ADN – e que agora seguiu os passos de Adam para encontrar a lendária (e rentável) criatura de farta cabeleira. Reatados os laços entre pai e filho, a aventura continua na sequela Big Foot em Família, realizada pela mesma dupla, Jeremy Degruson e Ben Stassen. A SIC K emite-a logo a seguir, às 14h34.

Da Vinci: O Grande Inventor (VP)

Nos Studios, domingo, 9h

Este filme de animação em stop-motion, com assinatura de Jim Capobianco e Pierre-Luc Granjon, conta a história do mestre renascentista Leonardo da Vinci (1452-1519), a partir do momento em que, aos 64 anos, aceita o convite de Francisco I, rei de França e patrono das artes, para se juntar à sua corte e aceitar uma pensão anual e o título de Primeiro Pintor e Engenheiro e Arquitecto do Rei.