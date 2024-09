Do clubbing a instalações comestíveis, Fogo Fátuo acende-se no Porto

Primeira edição do programa acontece na Galeria Municipal, no sábado, com Michele Rizzo, Banda Sinfónica Portuguesa ou Nídia. São dez horas de “arte em movimento” com entrada gratuita.

Música, dança, cinema e comida vão ser os motores do programa de dez horas que a Galeria Municipal do Porto (GMP) acolhe este sábado, entre as 16h30 e as 00h30, com entrada gratuita. Centrada nas várias possibilidades da “arte em movimento”, a primeira edição de Fogo Fátuo reúne “práticas que não cabem no formato de exposição”, introduz ao PÚBLICO João Laia, director artístico da GMP.