“Descobri que, como Mimicat, posso ser tudo”

Dez anos após o lançamento do primeiro álbum, Mimicat lança Peito, quase todo em português, que apresenta como uma “casa de emoções”. No dia 1 vai estreá-lo ao vivo no Maria Matos.

Um coração a bater dentro do peito é mote sobejamente conhecido para muitas canções. Mas no caso de Mimicat é um Ai coração a bater dentro do Peito, nome do seu terceiro álbum, o primeiro quase todo gravado em português e que traz no alinhamento a canção que a levou em 2023 à Eurovisão, em Liverpool, após ter ganho o Festival RTP da Canção desse ano. E o álbum não foge ao que Ai coração nos mostrou: uma exuberante mistura pop onde a música popular portuguesa e o fado se cruzam com influência soul, jazz, swing, aqui e ali a puxar à dança. Ao vivo, o disco vai ser apresentado no dia 1 de Outubro no Teatro Maria Matos, em Lisboa, tendo como participantes os convidados que nele participaram: os cantores Catana, Tatanka, Matay e as cantoras Diana Castro, Elisa Rodrigues, Joana Alegre e Luísa Sobral.