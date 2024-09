As palavras desactivadas

Proliferam hoje, em todas as línguas, livros sobre o pensamento ecológico, a degradação dos ecossistemas, a sexta extinção em curso, as alterações climáticas, os efeitos dos combustíveis fósseis, a vida animal, a relação entre os humanos e os animais e, como não podia deixar de ser, sobre o Antropoceno, o nome dado a esta nova era geológica determinada pela acção do homem sobre a vida do planeta. Meteorólogos, biólogos, físicos, antropólogos, filósofos, sociólogos, gente de todas as áreas da ciência e do saber têm contribuído para esta hemorragia que tem as características de uma “epidemia temática” (a expressão é de Peter Sloterdijk).

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt