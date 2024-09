Aprovado nos EUA um novo medicamento no tratamento da esquizofrenia

Foi aprovado nos Estados Unidos um novo medicamento para o tratamento da esquizofrenia, uma doença psiquiátrica crónica que altera a função cerebral e provoca distúrbios no pensamento, percepção, comportamento, emoções, afectos e interacções sociais dos doentes. É a primeira vez que a Food and Drug Administration (FDA), a agência norte-americana que regula os fármacos que chegam ao mercado no país, aprova um medicamento com um novo mecanismo de acção para o tratamento da esquizofrenia em mais de 70 anos.

