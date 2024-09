Outubro vai ser menos chuvoso que o habitual (mas já começa com chuva)

O Outono já chegou, trazendo na bagagem um Outubro mais seco do que o habitual. As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) sugerem que esse mês seja menos chuvoso do que a média (cerca de cinco a dez milímetros abaixo do normal), em especial no litoral Norte e Centro. Para a Madeira e os Açores, não há mudanças notáveis para o período analisado.

Quanto à temperatura média, espera-se que fique acima do normal para esta época do ano em todo o país, incluindo os arquipélagos. No continente, a temperatura média deverá ser entre 0,25 e 1 graus Celsius mais quente em Outubro e Novembro, caindo para um intervalo de 0,25 a 0,5 graus Celsius em Dezembro. Na Madeira e nos Açores, a previsão é de 0,5 a 1 graus Celsius e 1 a 1,5 Celsius a mais, respectivamente, durante todo o período.

Já para o fim-de-semana, espera-se, segundo dados do IPMA, céu em geral pouco nublado, apresentando períodos de mais nebulosidade na região Norte, com uma descida da temperatura mínima e pequena subida da temperatura máxima.

O domingo será o dia com as temperaturas mais elevadas, com Lisboa a chegar aos 27 graus Celsius, Castelo Branco com 26 graus Celsius, Coimbra com 25 graus Celsius e o Porto com 20 graus Celsius (máximas). Contudo, o guarda-chuva ainda vai ser útil: as previsões indicam que a precipitação deverá voltar já a partir de terça-feira, um pouco por todo o país.

Texto editado por Andréia Azevedo Soares