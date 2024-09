Furacão Helene chega à Florida como uma das maiores tempestades dos EUA

Depois de atingir a costa da Florida, o furacão Helene baixou da categoria 4 para a categoria 1 e deverá deslocar-se mais lentamente sobre o vale do Tennessee esta sexta-feira e no sábado

O furacão Helene chegou à região de Big Bend, na Florida, como uma das tempestades mais poderosas a atingir os Estados Unidos. As autoridades temem que o furacão deixe um rasto de mortes e destruição à medida que se desloca para o interior do país. Apresentando-se com um furacão de categoria 4, a sua intensidade terá abrandado e é agora considerado como de categoria 1.

Apesar desta mudança de estatuto, pelo menos uma morte na Florida foi atribuída ao furacão até ao momento, segundo as autoridades, uma vez que a tempestade de categoria atingiu a costa por volta das 23h10, na hora local (04h10 em Portugal). Mesmo antes da sua chegada, a tempestade já tinha provocado cortes de electricidade a mais de um milhão de clientes e graves inundações em várias zonas.

As autoridades temiam que fossem descobertas mais vítimas mortais na sexta-feira, uma vez que a tempestade registou ventos de 225 quilómetros por hora. Espera-se que o Helene provoque ondas de tempestade que poderão lançar seis metros de água do mar para terra e fazer cair ainda mais chuva sobre o território.

As autoridades disseram que provavelmente levará várias horas até que qualquer equipa de resgate possa sair para ajudar quem precisa.

Helene é o 14º furacão mais potente a atingir os Estados Unidos desde que há registos, e o sétimo mais forte a afectar a Florida, segundo dados do Centro Nacional de Furacões.

O governador da Florida, Ron DeSantis, disse que a única vítima fatal ligada ao Helene foi um motorista cujo carro foi atingido por destroços. “Quando acordarmos amanhã de manhã, é provável que tenha havido mais vítimas mortais”, acrescentou DeSantis.

As autoridades apelaram aos residentes no caminho da tempestade para que se agachassem no caso de enfrentar situações de risco de vida. Prevê-se que a vaga de tempestade atinja cinco a seis metros na zona de Big Bend, na região de Panhandle, onde o Helene deu à costa.

“Um cenário realmente insuperável vai desenrolar-se” na zona costeira, disse o director do Centro Nacional de Furacões, Michael Brennan, numa conferência de imprensa em vídeo, com água capaz de destruir edifícios e arrastar carros para o interior.

Episódios forte precipitação estavam a fustigar partes da costa da Florida, numa altura em que a chuva já tinha afectado a Geórgia, a Carolina do Sul, o centro e oeste da Carolina do Norte e partes do Tennessee. Atlanta, centenas de quilómetros a norte da Big Bend da Florida, estava sob aviso de tempestade tropical.

No condado de Pinellas, situado numa península rodeada pela baía de Tampa e pelo Golfo do México, as estradas já estavam cheias de água antes do meio-dia. As autoridades advertiram que o impacto da tempestade poderia ser tão grave quanto o do furacão Idália do ano passado, que inundou 1500 casas na região costeira de baixa altitude.

Vídeos partilhados no site de media social de Pinellas mostraram algumas estradas à beira-mar inundadas e água subindo sobre as docas de barcos.

Os aeroportos de Tampa, Tallahassee e São Petersburgo suspenderam todas as operações na quinta-feira.

Impacto na agricultura

Estima-se que Helene continue a ser um furacão potente quando passar pela área de Macon, na Geórgia, na sexta-feira, disseram os meteorologistas. Poderá trazer 30,5 centímetros de chuva ou mais, potencialmente devastando as plantações de algodão e nozes do estado, que estão em plena época de colheita.

“A previsão actual do furacão Helene sugere que esta tempestade terá impacto em todas as partes do nosso Estado”, afirmou o governador da Geórgia, Brian Kemp.

Depois de atingir a costa da Florida, Helene deverá deslocar-se mais lentamente sobre o vale do Tennessee esta sexta-feira e no sábado, segundo o NHC. Foram ordenadas numerosas evacuações ao longo da costa do golfo da Florida, incluindo os condados de Sarasota e Charlotte.

No condado de Taylor, as forças de segurança relataram nas redes sociais que os residentes que decidissem não deixar as suas casas deveriam escrever os seus nomes e datas de nascimento nos braços com tinta permanente “para que possam ser identificados e a família notificada”.

Na costa de Dunedin, na Florida, a cerca de 40 quilómetros a oeste de Tampa, o operador de ferry boat Ken Wood, de 58 anos, planeava passar a tempestade com o seu gato de 16 anos, Andy. “Estamos sob ordens, mas vou ficar aqui mesmo em casa”, disse Wood à Reuters por telefone.

As autoridades de Tallahassee expressaram preocupação de que a tempestade pudesse causar danos sem precedentes.

A corretora de resseguros Gallagher Re disse que as perdas preliminares de seguros privados podem chegar a 2,7 mil milhões de euros a 5,3 mil milhões de euros, com perdas adicionais para programas de seguros federais que se aproximam de um potencial de mil milhões de euros.

As instalações de energia ao longo da Costa do Golfo dos EUA reduziram as operações e evacuaram alguns locais de produção.

A directora da Agência Federal de Gestão de Emergências, Deanne Criswell, disse numa conferência na Casa Branca que se deslocaria à Florida na sexta-feira para avaliar os danos.

Esperava-se que Helene despejasse até 38,1 centímetros de chuva em alguns pontos isolados depois de atingir a Florida, causando consideráveis inundações urbanas e repentinas, segundo o centro de furacões.