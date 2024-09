Principal, da Bairrada. Sem dúvida, um “super-português”

É o primeiro grande lançamento da Fladgate Still & Sparkling Wines, embora o grupo que detém Taylor’s, Croft e Fonseca já tivesse mostrado em Junho o seu portefólio de vinhos tranquilos — reorganizado, e agora mais curto, sem redundâncias e para já ainda sem DOC Douro (a operação da Quinta do Portal ainda está a ser reestruturada).

O Principal Grande Reserva Tinto (21.000 garras / ano), que nasce na emblemática propriedade das Colinas de São Lourenço, Anadia, tem rótulo novo, custa agora menos — 110 euros; o objectivo é competir com alguns Bordéus, oferecendo um preço melhor — e passará a chegar ao mercado com menos tempo de garrafa (seis a oito anos). Esse mercado será sobretudo o internacional: “97% das vendas” da Ideal Drinks de Carlos Dias, que a Fladgate comprou em 2023, incorporando por essa via quintas e vinhos nos Verdes, no Dão e na Bairrada, faziam-se no mercado nacional, mas o gigante do vinho do Porto faz “94%” das suas vendas lá fora. Os canais de distribuição e a oportunidade já lá estavam. Era apenas lógico que fosse essa a estratégia comercial para os vinhos tranquilos.

Os terroirs que a Fladgate passou a trabalhar, sob a batuta de Raul Riba D’Ave, são verdadeiras jóias. E os vinhos que esses terroirs dão à garrafa estão num patamar premium — na prova mais alargada do portefólio que a Fladgate promoveu no início do Verão, impressionaram-nos, para além do Principal, os Loureiros (Eminência e Royal Palmeira) e os espumantes Colinas, em que a soma de castas (Chardonnay e Pinot Noir), solo calcário e enologia / condições de vinificação se revela virtuosa.

O Principal Grande Reserva 2013 é filho de um terroir abençoado e de um ano que Raul Riba D’Ave considera “um clássico mais” — em parte porque a Cabernet Sauvignon, a maior parte do lote, “amadureceu na perfeição”.

Um dos segredos deste vinho, que o enólogo e gestor apresentou como “uma espécie de super-português”, numa alusão à categoria dos Super Tuscans, é precisamente o berço calcário. Ainda antes de Carlos Dias, foi Sílvio Cerveira quem comprou, escolhendo a dedo, as melhores parcelas naquelas Colinas, todas “ricas em calcário” — “a inspiração era Bordéus” —, conta Riba D’Ave.

Os outros segredos são a alta densidade de plantação — 6.175 plantas por hectare, quando “a norma na Bairrada é ter 4.000 pés por hectare” —, o facto de a vinha estar em sequeiro e, claro, a enologia de Pascal Chatonnet.

De um rubi que engana o (ou apesar do) tempo, este Principal de 2013 é um tinto fabuloso, com fruta preta, fresca, as típicas notas verdes do Cabernet Sauvignon — que representa 45% do lote, com a Touriga Nacional a valer 35% —, um pimento muito subtil, e um lado especiado (com a fruta sempre por cima). Na boca, destacam-se a sua profundidade e concentração, o seu tanino poeirento, granulado, uma acidez vibrante e um final muito comprido.

A Fladgate Still & Sparkling Wines alterou o rótulo e reposicionou o Principal Grande Reserva Tinto. As outras referências que nascem nas Colinas de S. Lourenço; o portefólio está mais curto e a marca "Colinas", por exemplo, passa a ser exclusivamente para os espumantes. Em Junho, a Fladgate (na imagem, o seu CEO, Adrian Bridge) já tinha mostrado aos jornalistas o seu portefólio de vinhos tranquilos; estratégia passa por ter várias colheitas do mesmo vinho em simultâneo no mercado. Na prova mais alargada, que a Fladgate promoveu no início do Verão, impressionaram, entre outros, os vinhos de Loureiro da Royal Palmeira (Verdes).

Já foi anunciado o lançamento provável de outras duas colheitas até ao final deste ano: o 2014, que irá sobretudo para o mercado internacional, e o 2015, para distribuir cá dentro. Porque essa é outra diferença em relação ao passado: a Fladgate quer ter no mercado várias colheitas do mesmo vinho em simultâneo, valorizando as mais antigas.

Provámos o Principal Grande Reserva 2009 (143 euros; e o produtor ainda tem umas 2.000 garrafas), que quando saiu para o mercado, em 2013, recebeu as melhoras críticas. Estava simplesmente fantástico, cheio de garra, ainda com muita fruta, concentração e um retronasal profundíssimo. Tão fantástico, que nos perguntamos se o 2013 será um dia assim. Terá vida longa, isso parece ser certo, e parece-nos que será igualmente grande, embora diferente.