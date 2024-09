Google volta a contratar o pioneiro da inteligência artificial por 2,7 mil milhões de dólares

Noam Shazeer volta à Google para integrar o projecto Gemini. A Character.AI, que criou em 2021, também entrou no acordo entre o pioneiro da inteligência artificial e a gigante tecnológica.

A Google voltou a contratar Noam Shazeer, o pioneiro da inteligência artificial (IA), com um acordo superior a 2,7 mil milhões de dólares, informou esta quarta-feira o The Wall Street Journal. O acordo a que a Google chegou com Shazeer inclui a compra das licenças da Character.AI, uma empresa que tinha criado em 2021 depois de sair da tecnológica, e que começou a ganhar popularidade devido à sua tecnologia de IA.

Shaazer, de 48 anos, passou a integrar a liderança da Google, com a função de desenvolver a nova tecnologia de IA da empresa, conhecida como Gemini. O engenheiro tinha abandonado o conglomerado tecnológico em 2021, frustrado com o lento desenvolvimento das novas ferramentas de IA na Google e a aversão ao risco em alguns dos projectos em que trabalhou.

A Google tem procurado renovar-se, com o uso de chatbots — programas informáticos para simular diálogos com humanos — com base em IA. Apesar de, em muitos idiomas, a busca por informação na Google ser tão natural que fez nascer o verbo "googlar", plataformas mais recentes como ChatGPT ou TikTok fazem cada vez mais sombra ao conglomerado tecnológico.

Dois em cada cinco cidadãos dos Estados Unidos utilizam o TikTok como motor de busca e quase uma em cada dez pessoas da designada Geração Z, nascidos entre 1997 e 2006, têm mais probabilidade de acreditar na TikTok do que na Google, segundo um inquérito da Adobe. Em Agosto, a Google apresentou a sua nova geração de telemóveis que incorporam a IA, os Google Pixel 9.