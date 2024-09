Série da jornalista Mariana van Zeller ganha cinco Emmys

Na Rota do Tráfico recebeu, na passada quarta-feira, cinco prémios Emmy do jornalismo. A produção da National Geographic é protagonizada pela jornalista de investigação portuguesa Mariana van Zeller e estava nomeada para 20 prémios.

Assim como a CNN e a ABC, a National Geographic foi uma das grandes vencedoras dos Emmys que premeiam o que de melhor se faz no jornalismo.

A série com Mariana van Zeller foi reconhecida com o galardão de Excelência na Cobertura de Ciência e Tecnologia pelo episódio Piratas Cibernéticos, com o prémio de Excelência na Cobertura de Negócios, Consumos e Economia pela investigação no episódio Bebés do Mercado Negro e pela Excelência em Jornalismo de Vídeo por Petróleo Terrorista.

Houve outros dois episódios da terceira temporada premiados no Palladium Times Square, mas ao nível dos aspectos técnicos. Armas-Fantasma recebeu o prémio de Excelência na Edição e o episódio MDMA foi reconhecido pela Direcção de Luz.

Na séria Na Rota do Tráfico, Maria van Zeller explora, em cada episódio, o funcionamento de um dos maiores e mais perigosos mercados negros do mundo. Drogas, armas e órgãos foram alguns dos submundos investigados pela jornalista na terceira temporada.

O projecto estreou-se em 2020, um ano depois em Portugal, e está disponível na Disney +.