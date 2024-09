“Não tinha naturalmente o número de telefone da ministra”, diz director-geral das cadeias

O director-geral demissionário dos serviços prisionais, Rui Abrunhosa Gonçalves, revelou esta quinta-feira no Parlamento que nunca falou directamente com a ministra da Justiça, Rita Júdice, sobre a evasão dos cinco reclusos da cadeia de Vale de Judeus. "Não tinha naturalmente o número de telefone da senhora ministra", justificando assim a falta de conversas directas com a titular da pasta da Justiça ao longo de todo um processo que acabou por levá-lo a demitir-se do cargo.

