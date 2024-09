Ministério pede a alunos e professores que devolvam routers e cartões de internet

O Ministério da Educação está a pedir a alunos e professores que lhe devolvam os routers e cartões de internet que tinha fornecido às escolas.

“Só ficam com acesso gratuito à Internet os abrangidos pelos três escalões da Acção Social, os que estudam por manuais digitais ou têm de fazer provas digitais no final do ano”, escreve o Jornal de Notícias na edição desta quinta-feira, acrescentando que tanto a Federação Nacional de Professores (Fenprof) como os directores escolares recordam que muito do trabalho docente é feito em casa e exige conectividade.

O presidente da Associação Nacional de Directores de Agrupamentos e Escolas Públicas, Filinto Lima, confirmou ao PÚBLICO que os estabelecimentos de ensino receberam esta segunda-feira instruções da tutela para devolverem os equipamentos. Alunos e professores continuarão a dispor de internet gratuita na escola, mas não fora dela.

“Estou especialmente preocupado com os professores deslocados, para quem isto constitui uma despesa acrescida. A decisão do ministério devia ser revertida”, diz o mesmo dirigente. Afinal, prossegue, “os professores trabalham em casa para o patrão”. Filinto Lima classifica a medida, que foi aprovada em conselho de ministros já em Agosto passado, como um retrocesso nas condições de trabalho dos docentes mas também de aprendizagem dos estudantes. “É com medidas destas que querem atrair mais professores para a profissão?”, ironiza.

Além disso, acrescenta, há muitos alunos carenciados que não são beneficiários da Acção Social Escolar, e que também vão ser prejudicados. O representante dos directores chama ainda a atenção para o problema das centenas de computadores avariados que existem nas escolas, e que a tutela não manda reparar.

Em Junho passado houve notícias de que com o fim dos contratos com as operadoras de telecomunicações fornecedoras do serviço muitos alunos tinham ficado sem internet nos kits digitais fornecidos pelo Ministério da Educação.

Antes disso, no final de Novembro de 2023, o Governo tinha decidido que os serviços de conectividade gratuitos passariam a ser garantidos apenas aos beneficiários da Acção Social Escolar aos estudantes abrangidos pelo projecto-piloto de disponibilização de manuais digitais. Mas nessa altura estava previsto que os professores continuassem a ter ligações gratuitas à Internet.