Governo vai recolher dados biométricos de imigrantes que provenham de fora do Espaço Schengen

O Governo vai passar a recolher os dados biométricos e pessoais dos cidadãos que, provenientes de fora do espaço de livre circulação europeia — o chamado espaço Schengen —, entrem no território nacional pelas fronteiras terrestres. "É um elemento fundamental para termos a informação adequada à fiscalização e para garantir a regularidade da entrada em Portugal, disse o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, António Leitão Amaro, após o Conselho de Ministros desta quinta-feira, adiantando que esta alteração, que visa um controlo "mais eficaz e mais forte" das entradas, "implica um forte investimento tecnológico em máquinas, em equipamentos e em pessoas".

Este novo sistema de controlo de saídas e entradas em território nacional pelas fronteiras externas, que consta de uma proposta que deverá ser discutida no Parlamento daqui a duas semanas, não foi a única medida anunciada em matéria de política migratória.

O ministro da Presidência aludiu ainda à criação de uma unidade nacional de estrangeiros e fronteiras dentro da PSP. Esta polícia passará a assumir a responsabilidade pelo controlo das fronteiras aéreas, "a responsabilidade pela fiscalização em boa parte do território nacional, em complemento com a GNR, naturalmente, e também toda a responsabilidade em matéria de afastamento e retorno de cidadãos em situação ilegal, que hoje simplesmente não estava a funcionar", acrescentou.

Trata-se, ainda segundo Leitão Amaro, de corrigir "um dos erros trágicos da governação anterior em matéria de migrações, que foi a forma como o SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras] foi extinto e ficou um vazio ao nível do retorno, do afastamento de cidadãos ilegais e da falta de fiscalização em matéria de entradas".

Em resposta a perguntas surgidas na conferência de imprensa, Leitão Amaro indicou que "já está a haver um aumento de fiscalização" por parte da PSP e GNR no terreno. "O Governo deu essa orientação a ambas essas forças – PSP e GNR – para um reforço dessa fiscalização e esse reforço já está a acontecer no terreno", vincou. Por outro lado, há “o controlo das fronteiras aéreas onde entra de longe a maior parte das pessoas que não são cidadãos da União Europeia, esses têm mobilidade”.

"Com isto [de um novo sistema de controlo de saídas e entradas do país] reforçamos o controlo das fronteiras aéreas. [Significa] Equipamentos, máquinas, tecnologia e responsabilidades acrescidas das polícias, em particular da PSP", concluiu o ministro da Presidência.