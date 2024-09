Governo financia reconstrução das primeiras habitações ardidas até 150 mil euros

Governo anunciou esta quinta-feira que vai financiar a 100% a reconstrução das primeiras habitações ardidas pelos incêndios florestais deste mês até 150 mil euros. Se a recuperação da casa custar mais do que este limite, o remanescente será apoiado a 85%. Também os agricultores vão receber ajudas, tendo sido anunciado um apoio de até 6000 euros para os prejuízos agrícolas não documentados.

São 100 milhões de euros que o Ministério das Finanças vai adiantar e que serão depois compensadas com os 500 milhões em fundos comunitários que o ministro Adjunto e da Coesão Social, Castro Almeida, admitiu que vão demorar muitas semanas a chegar a Portugal, já que terão que ser propostos pela Comissão Europeia, necessitando depois do aval do Conselho Europeu e do Parlamento Europeu.

Estas são alguns dos apoios aprovados para compensar os danos causados pelos incêndios de 15 a 19 de Setembro, que atingiram na passada semana sobretudo as regiões Norte e Centro de Portugal. Nestes morreram nove pessoas e mais de 170 ficaram feridas. Arderam este ano quase 138 mil hectares de espaços rurais no continente, segundo os dados provisórios do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, divulgados no site da instituição que tem a responsabilidade de fazer a contabilidade da área ardida.

Isso significa que este mês, principalmente entre 15 e 19, as chamas destruíram mais de 127 mil hectares, já que até final de Agosto tinham ardido apenas 10.294 hectares, um valor quase sete vezes inferior ao da média registada nos dez anos anteriores. Do total da área ardida este ano, 80 mil hectares afectaram zonas de povoamentos florestais e perto de 43 mil hectares zonas de matos. As áreas agrícolas ardidas representam 10% do total, ou seja, 13.800 hectares.

Esta quarta-feira, o ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, disse esperar ter pronto até ao final do ano um pacto nacional para a floresta, com recursos suficientes para que esta se torne mais resistente. Segundo o governante, "o objectivo é o de que haja um consenso, um pacto", que está, desde Maio, a ser preparar com o secretário de Estado das Florestas, Rui Ladeira.

Ao ser questionado sobre se está a ser ponderada a restrição de plantação de determinadas espécies, o governante contou que ainda na terça-feira esteve numa zona "que está no meio de um grande incêndio, tem mais de 80% de eucaliptos e não ardeu". "E não ardeu porquê? Porque está gerida. Nós temos de ter um mosaico. Nós temos de ter várias espécies, depois temos é de gerir bem o espaço", defendeu.