Ensino superior: número de professores jovens sobe há quase dez anos

No último ano lectivo, o número total de professores no ensino superior público aumentou para os 32.749 docentes. Categoria de professores auxiliares abarca 40% dos docentes das universidades públicas

O número de docentes no ensino superior público tem vindo a aumentar há quase dez anos consecutivos, incluindo nas faixas etárias mais jovens. Com a análise dos dados do Perfil do Docente do Ensino Superior 2023/2024, publicados na quarta-feira pela Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), é possível aferir que a classe docente neste nível de ensino não está a ser tão fustigada pelo envelhecimento como acontece no ensino não superior. Vamos aos números: no último ano lectivo, dos 32.749 professores no superior público, mais de 7600 tinham menos de 40 anos, uma fatia que representa cerca de um quinto do total de docentes (23%, para precisar).

Apesar disso, os professores sub-30 nas universidades e politécnicos públicos continuam a ser o grupo etário menos representativo no bolo total. No último ano lectivo, contavam-se 2062 docentes com menos de 30 anos e 5581 tinham entre 30 e 39 anos. Quanto ao primeiro grupo, o número de professores com menos de 30 anos está a subir desde 2015/ 2016, quando estavam 1008 professores desta faixa etária a dar aulas no superior. Contas feitas, no espaço de quase uma década há mais 1054 professores sub-30 a dar aulas nas universidades e politécnicos públicos.

Apesar disso, a idade média dos professores neste nível de ensino tem vindo a subir lenta e paulatinamente e, em 2018, estacionou nos 48 anos, numa média que permanece imutável até hoje. Ainda no que diz respeito à idade dos professores do superior, os dados da DGEEC indicam que a faixa entre os 50 e os 59 anos é a mais representativa (num total de 9652 docentes neste grupo), seguindo-se a dos 40 aos 49 (9631) e os maiores de 60 anos (5823).

Como o PÚBLICO noticiou na última semana, o envelhecimento da classe docente no ensino não superior é mais notório. Mais de metade (57%) dos cerca de 83.400 docentes dos 2.º e 3.º ciclos e do ensino secundário das escolas públicas do continente tem horário lectivo reduzido, o que poderá ser um reflexo do envelhecimento da classe já que a partir dos 50 anos é possível fazer essa redução.

E, de facto, olhando para o Perfil do Docente 2022/2023 (o relatório mais recente disponibilizado pela DGEEC) verifica-se que a idade média dos professores dos 2.º e 3.º ciclos e do secundário era de 52 anos. Recuando ao ano lectivo 2012/2013, a percentagem de professores do 2.º ciclo com mais de 50 anos situava-se nos 42%. Uma década volvida e representam já 61%.

Quanto ao ensino superior, o relatório da DGEEC dá ainda conta de um aumento de 1012 professores no último ano escolar por comparação ao anterior (subiu de 31.737 para os já referidos 32.749 docentes).

Olhando para a evolução do número de docentes por categoria profissional nas universidades públicas, no último ano lectivo houve um aumento no total de professores catedráticos (o nível mais alto da carreira universitária) — foram mais 117 docentes nesta categoria. Também o número de professores associados aumentou de 2865 para 3236. Ao mesmo tempo, manteve-se a tendência já vincada para que os docentes fiquem na categoria de professores auxiliares: 40% dos professores das universidades públicas têm esta categoria.

Geograficamente, a maioria dos professores do ensino superior distribui-se pelo Norte (10.263) e pela Grande Lisboa (9788), o que não será de estranhar já que a maioria dos estudantes está também nestas regiões, onde estão também as maiores instituições do país.