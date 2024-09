O PCP vai a congresso com um novo secretário-geral, menos militantes e eleitores e num cenário de maioria de direita, com o objectivo de ser “alternativa” e reforçar a sua influência.

O PCP publicou esta quinta-feira o projecto de resolução política que vai discutir no congresso de Dezembro e que foi aprovado na última reunião do Comité Central. Também conhecido por "teses", o documento faz uma análise da situação política e estabelece as prioridades futuras dos comunistas, seja ao nível ideológico ou de organização interna. O PÚBLICO fez um levantamento de alguns dos pontos principais do projecto.