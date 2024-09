Jornadas parlamentares PSD/CDS-PP vão contar com a presença de todos os ministros

PSD e CDS-PP vão realizar jornadas parlamentares conjuntas centradas no Orçamento do Estado para 2025. Os 17 ministros que compõem o Governo vão intervir.

PSD e CDS-PP vão realizar segunda e terça-feira jornadas parlamentares conjuntas centradas no Orçamento do Estado e contarão com intervenções dos 17 ministros do XXIV Governo Constitucional, além do primeiro-ministro, Luís Montenegro.

As jornadas, que vão decorrer na Assembleia da República, terão como tema "Um Orçamento do Estado para resolver os problemas das pessoas", e contarão na abertura, segunda-feira de manhã, com os líderes parlamentares dos dois partidos, Hugo Soares (PSD) e Paulo Núncio (CDS-PP).

No encerramento, na terça-feira à hora de almoço, haverá intervenções dos presidentes do CDS-PP, Nuno Melo, e do PSD, Luís Montenegro.

Pelo meio, em cinco painéis entre segunda e terça-feira, falarão todos os 17 ministros do Governo, incluindo novamente Nuno Melo, na qualidade de ministro da Defesa.

Na segunda-feira de manhã, depois da sessão de abertura, num painel com o tema "Portugal Social", falarão a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Ramalho, e o ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre.

O painel seguinte, "Portugal soberano", contará com Rita Alarcão Júdice, ministra da Justiça, Margarida Blasco, ministra da Administração Interna, Nuno Melo, ministro da Defesa Nacional, e Paulo Rangel, ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros.

À tarde, sob o tema "Portugal com Rumo", serão oradores o ministro das Infra-estruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, o ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes, e a ministra da Cultura, Dalila Rodrigues.

O último painel de segunda-feira, "Portugal a crescer", será protagonizado por Pedro Reis, ministro da Economia, Joaquim Miranda Sarmento, ministro de Estado e das Finanças, e Margarida Balseiro Lopes, ministra da Juventude e Modernização, terminando os trabalhos com um jantar no parlamento.

Na terça-feira de manhã, o último painel terá por tema "Portugal a Funcionar" e como oradores o ministro Adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, o ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, e o ministro da Presidência, António Leitão Amaro.

A sessão de encerramento com Nuno Melo e Luís Montenegro está marcada para as 12h00.

Já é habitual o PSD realizar as suas primeiras jornadas parlamentares da sessão legislativa próximo da entrega ou da discussão da proposta orçamental, que terá de entrar no parlamento até 10 de Outubro e deverá ser discutida na generalidade no final desse mês.

As últimas jornadas parlamentares do PSD realizaram-se em 1 e 2 de Julho, em Sintra, dedicadas então ao debate parlamentar sobre o estado da nação, e foram as primeiras desde que o partido regressou ao poder, em Abril, num Governo minoritário PSD/CDS-PP chefiado por Luís Montenegro.