O irrevogável André Ventura vai salvar o Orçamento

As negociações para a aprovação do Orçamento do Estado, ou a disponibilidade para negociar, são o tema do episódio desta quinta-feira.

Mais uma reviravolta no Orçamento do Estado, com o líder do Chega, André Ventura, a mostrar disponibilidade para negociar com o primeiro-ministro se as negociações com o PS falharem. "É a saída mais útil para o Chega", considera Ana Sá Lopes. E "era o que Pedro Nuno Santos queria", acrescenta Helena Pereira.

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.