Requiem pelo futuro da Humanidade?

A invasão da Ucrânia pela Rússia tem vindo a colocar em questão a eficácia do Memorando de Budapeste e do Tratado de Não-Proliferação Nuclear. No Médio Oriente, o cenário também não permite otimismo.

Quando assistimos, com grandes dificuldades, à evolução crescente dos impactos resultantes das alterações climáticas, dos conflitos sangrentos na Ucrânia e na Faixa de Gaza com violações evidentes dos direitos humanos e da devastação social causada por sucessivas crises económicas, é relevante falarmos da celebração do Dia Internacional para a Eliminação Total das Armas Nucleares?

Sim. Vivemos tempos preocupantes e a celebração do Dia Internacional para a Eliminação Total das Armas Nucleares, neste 26 de Setembro, mais do que uma data simbólica, é uma oportunidade para os líderes mundiais e a sociedade civil refletirem sobre as consequências inaceitáveis resultantes do uso dessas armas, a bem da sobrevivência da Humanidade e da vida no planeta.

Recuemos algumas décadas. No pós-Guerra Fria, o tema das armas nucleares desapareceu das manchetes dos jornais, mas não da visão realista que continuou a considerá-lo válido em termos de power politcs. Ainda assim, os arsenais nucleares foram drasticamente reduzidos e até mesmo eliminados em algumas regiões do mundo. Contudo, o fim da Guerra Fria também nos deixou uma perceção errada: a ameaça de uma guerra nuclear é coisa do passado. Não é, porque a uma retórica perigosa sobre a utilidade das armas nucleares junta-se o medo fundamentado das relações entre alguns países e que são definidas hoje pela desconfiança e pela competição. E, ao contrário do que uma análise superficial pode fazer crer, os avanços tecnológicos e o surgimento de novas arenas de competição no ciberespaço expuseram vulnerabilidades e puseram em marcha uma corrida qualitativa ao armamento nuclear. Mas não partilho do argumento de que a pós-verdade da Guerra Fria esteja agora relacionada com as dinâmicas de globalização desestruturadas ou a transição para uma ordem multipolar.

Em campo diferente, importa também aqui sublinhar o papel das organizações internacionais, como as Nações Unidas, a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), e os tratados multilaterais, também eles cruciais para a eliminação dessas armas. De uma forma resumida, estas instituições atuam como mediadoras e facilitadoras de diálogos diplomáticos entre as potências nucleares, visando a redução gradual e verificada dos seus arsenais ao abrigo do Tratado de Não-Proliferação Nuclear (TNP). O TNP integra 191 países, o que o torna um dos tratados mais amplamente aprovados no regime internacional. Apenas quatro países reconhecidos internacionalmente não são signatários: Índia, Israel, Paquistão e Coreia do Norte (que se retirou em 2003). A cada cinco anos, os países aderentes reúnem-se numa conferência de revisão para avaliar a implementação do tratado. Estas conferências também têm sido importantes para manter o tratado relevante.

Apenas quatro países reconhecidos internacionalmente não são signatários do Tratado de Não Proliferação Nuclear: Índia, Israel, Paquistão e Coreia do Norte (que se retirou em 2003)

Uma recorrência previsível no futuro próximo

Afigura-se-nos que o atual quadro internacional, com crises como a guerra na Ucrânia e na Faixa de Gaza, coloca em risco os objetivos do TNP. Se não, vejamos: a Ucrânia, após o colapso da União Soviética em 1991, herdou um vasto arsenal nuclear, tornando-se temporariamente a terceira maior potência nuclear do mundo. No entanto, sob o Memorando de Budapeste de 1994, concordou em renunciar a essas armas e aderir ao TNP como um Estado não-nuclear em troca de garantias de segurança por parte da Rússia, EUA e Reino Unido. Essas garantias incluíam respeito à soberania e integridade territorial. Em 2014, a anexação da Crimeia e a atual invasão da Rússia no Leste da Ucrânia tem vindo a colocar em questão a eficácia do Memorando de Budapeste e, por extensão, do TNP. A situação causada pela Rússia pode influenciar outros países a reconsiderarem a sua posição sobre a necessidade de recorrer ao arsenal nuclear para sua defesa.

Por sua vez, no Médio Oriente, o cenário não é mais otimista. O Irão, como signatário do TNP, tem o direito de desenvolver energia nuclear para fins pacíficos. O Acordo Nuclear com o Irão (JCPOA) de 2015, que limitava as capacidades nucleares em troca de alívio de sanções, era visto como uma vitória do TNP. No entanto, a retirada dos EUA do acordo em 2018, com Trump, e o subsequente aumento das tensões regionais têm vindo a gerar fortes suspeitas de que o Irão possa estar à beira de ter armas nucleares. Ao mesmo tempo que se intensifica esta representação “caotizante”, Israel, não sendo país signatário do TNP, adota uma política de ambiguidade, não confirmando nem negando a posse de armas nucleares. O conflito na Faixa de Gaza, a falta de um acordo de paz abrangente e a perceção de ameaças existenciais podem impulsionar mais países na região a reconsiderarem suas políticas nucleares.

O regime de controlo do armamento nuclear, tão minuciosamente construído ao longo destas últimas décadas, está a ser erodido

Ora, como se percebe, e para terminar, o regime de controlo deste tipo de armamento, tão minuciosamente construído ao longo destas últimas décadas, está a ser erodido. Receio que estejamos a voltar aos maus hábitos que irão colocar de novo o mundo refém da ameaça da aniquilação nuclear.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico