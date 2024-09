A história de um juiz: suspenso, arquivado e promovido

Por deliberação do Conselho Superior da Magistratura (CSM) foram nomeados oito novos juízes conselheiros para o Supremo Tribunal de Justiça. Trata-se da instância no topo da hierarquia dos tribunais judiciais em Portugal, à qual cabe julgar as mais altas figuras da nação por crimes praticados no exercício de funções e, não menos relevante, sentenciar crimes cometidos por desembargadores. Entre os nomes dos novos conselheiros consta o do juiz desembargador do Tribunal da Relação de Lisboa, Orlando Nascimento.

