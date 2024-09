Ficção, realidade, religião — a bolha de Trump

Há duas semanas, Kamala Harris teve uma performance convincente no seu primeiro (e possivelmente único) debate contra Donald Trump. Posteriormente, a sondagem ABC/Ipsos mostrou que os americanos que assistiram deram a vitória a Harris por 22 pontos (58-36%). Desde então, grande parte do debate nacional tem-se focado nas declarações mais bizarras de Trump durante o confronto, como a agora imortalizada frase sobre os migrantes haitianos que vivem em Springfield, Ohio: “Eles estão a comer os gatos… estão a comer os cães. Eles estão a comer os animais de estimação das pessoas que moram lá.”

Resultado: Springfield tornou-se “o epicentro da acrimónia em torno da política de imigração da América.” As palavras não são minhas, mas sim do governador republicano do Ohio, Mike DeWine, um apoiante de Donald Trump. Nas últimas duas semanas, a vida tornou-se extraordinariamente difícil em Springfield. As escolas, o hospital e a câmara municipal tiveram de fechar devido a ameaças de bomba, as faculdades passaram a ter aulas remotas e as pessoas ficaram com medo de sair de casa. O Wall Street Journal avançou que J.D. Vance foi informado de que os relatos sobre os haitianos eram falsos, mas o candidato à vice-presidência e senador pelo Ohio recusou-se a retirá-los das suas redes sociais e continuou a defender a mentira depois de Trump a ter repetido no debate.

Em tempos passados, isto por si só teria sido suficiente para desacreditar completamente o ticket republicano. No entanto, pouco parece ter mudado na corrida nacional. A primeira onda de sondagens pós-debate mostra que a disputa continua renhida e que Trump não pagou um preço pelo caos que se seguiu. Várias reportagens em Springfield, Ohio, mostram que muitos habitantes da cidade continuam a acreditar que os vizinhos imigrantes comem animais de estimação, apesar de todas as evidências em contrário e do esforço dos líderes locais para desmistificar este rumor. O que explica esta persistência?

Este caso dos migrantes haitianos no Ohio demonstra claramente que os grandes meios de comunicação já não têm a capacidade de controlar a mensagem. Enquanto canais e jornais como o Washington Post ou o Wall Street Journal tentam demonstrar as imprecisões factuais nas declarações de Vance ou Trump, há toda uma infoesfera alternativa de podcasters, celebridades e influencers a oferecer uma visão coesa que centra Trump como o salvador da nação — no sentido político e religioso.

Um excelente exemplo de liderança nesta infoesfera alternativa é Tucker Carlson. Quando trabalhava na Fox News, Tucker liderava o programa de “notícias” de maior audiência do cabo. Após ser despedido, lançou-se como agente independente, criando a própria empresa de comunicação. O seu podcast está frequentemente no top-5 dos mais ouvidos no Spotify e ele enche arenas quando faz shows ao vivo, em que os fãs chegam a pagar 1600 dólares por cabeça para assistir. Após o debate, Carlson recebeu vários convidados de grande destaque do movimento MAGA no seu programa, incluindo J.D. Vance e Megyn Kelly, outra ex-vedeta da Fox News a trabalhar agora por conta própria.

Nas últimas semanas, Tucker e os seus convidados enquadraram a eleição como uma batalha entre as forças do bem e do mal. Tocando nas questões políticas do aborto, dos direitos dos transgénero, das mudanças climáticas e da Guerra na Ucrânia, Tucker concluiu, sob aplausos:

“Como é possível que Tony Blinken no Departamento de Estado e Joe Biden na Casa Branca, como é possível que cada uma das suas políticas seja anti-humana? Isto é casual? Eu não acho que seja. Acho que o que vemos aqui é uma manifestação da batalha espiritual que tem sido descrita por todas as civilizações desde o início dos tempos.”

Na sua defesa do desempenho de Donald Trump no debate, Megyn Kelly retratou uma América em que as Taylor Swifts se posicionam do lado das leis que privam os pais dos seus direitos e em que os jornalistas “perderam completamente a sua integridade jornalística” por verificarem os factos de um candidato durante o debate. Atacando Harris, ela afirmou sem rodeios:

“Eu sei que não é suposto falarmos disto, mas ela usou os seus relacionamentos para fazer carreira política na Califórnia. É verdade. Ela dormiu com Willie Brown [ex-mayor de San Francisco] ele era 30 anos mais velho do que ela e abriu-lhe o caminho da política na Califórnia.”

Tucker retorquiu rapidamente: “Eu disse que ela não tinha talentos, fui injusto.”

Em suma, a infoesfera de direita apresenta 2024 como um confronto final com uma cabala maligna – liderada por um “velho senil” e uma mulher “fácil” e apoiada por meios de comunicação corruptos e instituições políticas – empenhada em destruir o tecido da América e substituir os americanos por migrantes de lugares como o Haiti.

Numa América cada vez mais polarizada, o jornalismo responsável tem crescente dificuldade em se afirmar. Não compete apenas com os pasquins de rua ou com os tablóides, mas com toda uma nova geração de produtores de conteúdos que definem e amplificam a visão de bolhas informacionais. Um dos resultados é a tribalização da política e a criação de personagens como o Teflon Trump – nada se lhe cola porque tudo é visto como ficção, artimanha e manipulação da tribo “inimiga”.