Criolo e Ludmilla no palco. Tom e Elis na telona. O fim de semana está recheado de diversão

Qual é a boa do finde? Há muitas, e o PÚBLICO Brasil preparou uma programação especial para todos os públicos.

Em Coimbra, está em cartaz, por apenas um dia, sexta-feira, a peça Caim, baseada no último romance de José Saramago, com o ator Henri Pagnoncelli. Se a opção for por muitas risadas, é melhor de dirigir ao Auditório dos Oceanos do Casino Lisboa, onde está em cartaz Cheque-Mate, uma adaptação do texto Caixa Dois, de Juca de Oliveira.

Música é o que não falta. A cantora Ludmilla promete fazer todo mundo sair do chão com seu mais novo show. O rapper paulistano Criolo se apresenta em evento gratuito na Praça do Município, em Lisboa, e, depois no MusicBox. Já no Lounge D, do Casino Estoril, está programada uma homenagem ao cantor alagoano Djavan. No Boteco da Dri, no Cais do Sodré, o som será ligado a partir das 18h com Dani Sou.

Para os cinéfilos, não há do que reclamar. São os últimos dias do Queer Festival, com filmes de temáticas LGBTQIA+, e do emocionante Tom e Elis, que mostra o encontro histórico entre dois mitos da música popular brasileira.

Sexta-feira, 27 de setembro

Quem estiver por Coimbra pode aproveitar para assistir à peça Caim, baseada do último romance de José Saramago, que tem no elenco Henri Pagnoncelli. A apresentação faz parte das celebrações do centenário de Saramago e pretende levar o público a refletir sobre questões que ainda hoje ressoam profundamente na sociedade. O espetáculo é organizado pela Associação Portugal Brasil 200 anos em parceria com a Câmara Municipal de Coimbra. Às 21h15, na Casa da Cidadania da Língua. Rua Dr. João Jacinto 8. Entrada gratuita, sujeita à lotação da sala. Mais informações e confirmação de presença: agenda@portugalbrasil200anos.org e telefone (+351) 968 115 570

Em um ambiente intimista, o Lounge D, do Casino Estoril, recebe o espetáculo em homenagem ao cantor alagoano Djavan. Na lista de canções, Lilás, Oceano, Sina e Samurai. Esses sucessos são interpretados pelo vocalista Ivo Dias, que estará acompanhado dos irmãos Giordanno, de Giovanni Barbieri, Paulo Muiños e Alexandre Damasceno. A partir das 22h. Entrada gratuita.

No cinema, o penúltimo dia de exibições dos filmes de temática LGBTQIA+, dentro do Queer Festival. Estão na programação as produções Parque de Diversão, Close to You, I Saw the TV Glow, Frioul, Les fantômes du hard. No Cine São Jorge, Avenida da Liberdade. Ao longo do dia.

No cinema City Alvalade, a opção é o filme Tom e Elis, exibido sempre às 17h15. Mas corra, pois a película sairá de cartaz na próxima quarta-feira, 2 de outubro. O endereço é Avenida de Roma, 100.

Como ninguém é de ferro e quer relaxar com uma boa música, o Boteco da Dri garante uma programação com Dani Sou e o DJ Gonçalo, a partir das 18h. Tudo acompanhado de peticos bem brasileiros, como coxinhas, pastéis e linguiça frita. No Cais do Sodré.

Sábado, 28 de setembro

Lisboa vai tremer com o show da cantora Ludmilla e sucessos como Maliciosa, A Preta Venceu e Falta de Mim. No Estádio do Restelo, Praceta Torres do Restelo. Às 17h30. Os ingressos vão de 40 a 90 euros (R$ 240 e R$ 540).

O rapper paulistano Criolo será uma das atrações do festival Mundo Nôbu Experience, promovido pela ONG Mundu Nôbu, criada por Dino D’Santiago e Liliana Valpaços. A ideia é promover a celebração da diversidade da música e da cultura portuguesa. Das 19h às 22h, na Praça do Município, em Lisboa. Entrada livre.

Quem deseja uma noite mais agitada pode se juntar ao Bloco Oxalá, que promove seu primeiro arraial. Entre as atrações estão DJ Puro Suco, roda de capoeira, Trio Dani Sou e, claro, a Banda Oxalá. A partir das 19, na Biblioteca de Alcântara, Rua José Dias Coelho.

Domingo, 29 de setembro

Quem não conseguir assistir à performance do rapper Criolo no evento gratuito na Praça do Município, em Lisboa, pode curtir o som do artista no domingo, no MusicBox, que fica no Cais do Sodré, Rua Nova do Carvalho. É preciso, porém, entrar em uma lista de espera para obter os ingressos. Às 22h.

O grupo Viva o samba fará sua tradicional roda de batuque a partir das 14h, com encerramento às 22h. A programação vale para toda a família. No Mirari, Avenida 24 de Julho, 170. Ingresso antecipados a 10 euros (R$ 60) e 15 euros (R$ 90) na porta.

Quem quiser partir para uma comidinha mais leve, afinal, depois de domingo vem a segunda-feira com todas as responsabilidades do trabalho, a dica é o restaurante vegano Legumi Sushi Vegan, situado à rua Vicente Borga, 75.

Aqueles que querem fechar a noite com muitas risadas podem ver a peça Cheque-Mate, adaptação do texto Caixa Dois, de Juca de Oliveira, com Marcos Caruso no elenco. No Auditório dos Oceanos do Casino Lisboa. Ingressos entre 22 e 24 euros (R$ 132 e R$ 144).

No conforto da casa

Sempre tem aqueles que preferem passar o fim de semana calminho, dentro de casa, pode assistir ao novo programa comandado por Fátima Bernardes: Assim Como a Gente. Em cada episódio, dois convidados com desafios em comum compartilharão relatos e se deixarão conduzir pela sintonia e pelas suas afinidades. A promessa é de levar ao público encontros emocionantes de pessoas unidas por dores, erros, acertos e recomeços.

Fátima recebe, nos 10 episódios, Ludmilla, Lulu Santos, Cauã Reymond, Dira Paes, Fábio Assunção, Felipe Camargo, Ivete Sangalo, Jojo Todynho, Karol Conka, Kondzilla, Leandra Leal, Maria Rita, Paolla Oliveira, Samuel de Assis, Serginho Groismann, Taís Araújo, Tatá Werneck e Vera Fischer. A estreia está marcada 28 de setembro, às 00h20, no canal Globo.

Ótimo fim de semana!