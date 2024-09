Sri Lanka: a longa viagem de um revolucionário

Na newsletter de há duas semanas – "Como conheci Rohana Wijeweera" – falei do meu encontro acidental, há quase 40 anos, com o líder da insurreição de 1971 no Sri Lanka. Sabia que estava a decorrer no país uma campanha eleitoral para as presidenciais, a que não dei atenção: estava focado no passado e esse passado terminava em 1989, com a morte de Rohana pelos militares.