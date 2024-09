Presidente da Câmara de Nova Iorque acusado de crimes federais

O presidente da Câmara de Nova Iorque, Eric Adams, do Partido Democrata, foi alvo de uma acusação criminal por parte dos procuradores federais da cidade. Num vídeo publicado na noite de quarta-feira, Adams disse que as acusações — ainda desconhecidas do grande público — "são inteiramente falsas e assentes em mentiras", e não deu qualquer indicação de que admite abandonar o cargo.

Adams, de 64 anos, um antigo capitão da polícia que venceu a eleição de 2021 com um discurso de combate à criminalidade e de ruptura com as propostas da ala mais à esquerda do seu partido, estava a ser investigado por suspeitas de corrupção, relacionadas com o possível recebimento ilegal de fundos estrangeiros para a sua campanha eleitoral — principalmente da Turquia, mas também de Israel, China, Qatar e Coreia do Sul.

As investigações começaram ainda em 2021, mas só foram divulgadas em finais de 2023. Nessa altura, soube-se que as autoridades suspeitavam de ligações ilícitas de membros da campanha eleitoral de Adams, e do próprio mayor de Nova Iorque, a pessoas ligadas ao Governo turco.

Os primeiros passos da investigação focaram-se na suspeita de que Adams pressionou o Departamento de Bombeiros da cidade a dar luz verde à ocupação do novo edifício do consulado da Turquia em Nova Iorque, localizado em Manhattan — um arranha-céus de 171 metros de altura e 36 andares, que teve um custo de 291 milhões de dólares (261 milhões de euros).

O edifício começou a ser construído em Setembro de 2017 e foi inaugurado em Setembro de 2021 pelo Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante uma visita por ocasião da 76.ª Assembleia Geral da ONU.

Na altura da inauguração, o presidente da Câmara de Nova Iorque era Bill De Blasio, também do Partido Democrata, mas os investigadores dizem que a pressão para a abertura do arranha-céus — apesar dos problemas identificados pelos bombeiros — foi feita por Adams, que vencera as eleições primárias do Partido Democrata dois meses antes, em Julho de 2021.

O Partido Democrata é, de longe, o maior partido na cidade de Nova Iorque, com pelo menos 56% de eleitores inscritos, mais do dobro do Partido Republicano — ou seja, o vencedor das eleições primárias do Partido Democrata para o cargo de presidente da câmara é considerado, para todos os efeitos, o vencedor antecipado da eleição geral.

As investigações dos procuradores federais de Nova Iorque alargaram-se nos últimos meses, e deram origem a buscas domiciliárias e à apreensão de aparelhos electrónicos de vários responsáveis do executivo de Adams, incluindo o chefe da polícia da cidade, Edward A. Caban; a primeira vice-presidente da Câmara, Sheena Wright; o responsável pelos estabelecimentos de ensino, David Banks (companheiro de Wright); o vice-presidente com a área da segurança pública, Philip Banks III (irmão de David Banks); e um dos principais conselheiros de Adams, Timothy Pearson.

Em Novembro de 2023, o próprio Adams foi alvo de uma operação do FBI em plena luz do dia, numa rua do bairro de Greenwich Village. Nessa altura, os agentes federais deram ordens aos seguranças do presidente da Câmara de Nova Iorque para se afastarem e apreenderam telemóveis e um iPad que estavam na carrinha que transportava Adams.