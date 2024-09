Oposição venezuelana, mulheres israelitas e palestinianas pela paz e Elon Musk nomeados para prémio Sakharov

Os líderes da oposição da Venezuela, Edmundo González e María Corina Machado; as co-fundadoras israelita e palestiniana das organizações de defesa da paz “Mulheres que promovem a paz” e “Mulheres do Sol”, Yael Admi e Reem Hajajreh; e o controverso empreendedor Elon Musk foram nomeados para o prémio Sakharov, que será atribuído no próximo mês pelo Parlamento Europeu.

Os oito grupos políticos do Parlamento Europeu apresentaram, esta quinta-feira, os seus candidatos ao prémio Sakharov para a liberdade de expressão e pensamento, com os três nomeados a serem escolhidos por uma votação nas comissões de Negócios Estrangeiros e Desenvolvimento já marcada para o próximo dia 17 de Outubro.

O venezuelano Edmundo González, adversário do Presidente Nicolas Maduro nas eleições de 28 de Julho, e María Corina Machado, a ex-deputada que foi impedida de exercer cargos públicos pelo Supremo Tribunal Federal foram indicados pelo grupo do Partido Popular Europeu, de centro-direita.

O candidato presidencial, que se encontra exilado em Espanha, também foi nomeado pelo grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus, que é dominado pelos Irmãos de Itália, o partido da primeira-ministra, Giorgia Meloni.

O grupo dos Socialistas & Democratas nomeou duas activistas, a israelita Yael Admi, e a palestiniana Reem Hajajreh, co-fundadoras das organizações “Mulheres que promovem a paz” [Women Wage Peace] e “Mulheres do Sol” [Women of the Sun]. Os dois colectivos foram igualmente escolhidos pela bancada liberal Renovar a Europa.

Já o empresário que é dono da SpaceX, da Tesla e da rede social X (antigo Twitter) foi nomeado para o prémio que homenageia a luta pelos direitos humanos pelos dois grupos de extrema-direita no Parlamento Europeu, os Patriotas pela Europa e a Europa das Nações Soberanas.

O grupo dos Verdes apresentou a candidatura do activista pelo clima e anti-corrupção do Azerbaijão, Gubad Ibadoghlu, que se encontra em prisão domiciliária.

Finalmente, o grupo d’A Esquerda nomeou os jornalistas palestinianos Hamza e Wael Al-Dahdouh, Plestia Alagad, Shireen Abu Akleh, e ainda a Ain Media em representação de Yasser Murtaja, morto por um atirador furtivo israelita em 2018, e Roshdi Sarraj, que morreu num ataque aéreo israelita em meados de Outubro de 2023.

A escolha final do vencedor pertence à conferência de presidentes, o órgão que reúne a presidente do Parlamento Europeu e os líderes de todas as bancadas políticas do hemiciclo, e será anunciada no dia 24 de Outubro. A cerimónia de atribuição do prémio decorre na sessão plenária de Dezembro, em Estrasburgo.