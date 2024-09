EUA, UE e aliados propõem cessar-fogo de 21 dias no Líbano

“Situação entre o Líbano e Israel é intolerável” e representa um “risco inaceitável de uma escalada regional”, dizem aliados. Israel informa que atingiu mais 75 alvos do Hezbollah no Sul do Líbano.

Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido, França, Alemanha, Qatar, Arábia Saudita, Japão, entre outros, assinaram esta quinta-feira um comunicado conjunto no qual propõem um cessar-fogo de 21 dias ao longo da fronteira entre o Líbano e Israel.

Os bombardeamentos israelitas dos últimos dias contra alvos do movimento xiita Hezbollah no Sul do Líbano já fizeram mais de 600 mortos – incluindo pelo menos 50 crianças – e milhares de feridos. Segundo a ONU, os ataques recentes também fizeram mais de 100 mil deslocados; o Governo libanês fala em meio milhão.

A proposta de cessar-fogo terá surgido por iniciativa dos presidentes Joe Biden (EUA) e Emmanuel Macron (França), depois de um encontro entre ambos à margem da 79.ª Assembleia Geral das Nações Unidas, que se realiza por estes dias na cidade norte-americana de Nova Iorque.

“A situação entre o Líbano e Israel desde 8 de Outubro de 2023 é intolerável e representa um risco inaceitável de uma escalada regional mais alargada. Não é do interesse de ninguém, nem do povo de Israel, nem do povo do Líbano. É tempo de concluir uma solução diplomática que permita aos civis de ambos os lados da fronteira regressarem em segurança às suas casas”, lê-se no comunicado assinado pela UE e pelos governos de 11 países.

“Apelamos a todas as partes, incluindo os Governos de Israel e do Líbano, para que subscrevam o acordo temporário de cessar-fogo imediato, em conformidade com a Resolução 1701 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, durante este período [21 dias], [e para] que dêem uma verdadeira oportunidade para uma resolução diplomática”, apelam os aliados.

Num outro comunicado, assinado por Biden e Macron, os dois líderes sublinham que “a troca de fogo desde 7 de Outubro [dia do ataque do Hamas contra Israel e início da resposta militar israelita na Faixa de Gaza] e, particularmente, nas últimas duas semanas, ameaça um conflito muito mais alargado e um perigo para os civis”.

Citado pela Reuters, o membro da Administração norte-americana disse que os EUA e os seus aliados esperam respostas das autoridades de israelitas e libanesas à proposta de cessar-fogo “nas próximas horas”.

Esta quinta-feira de manhã, o primeiro-ministro interino do Líbano, Najib Mikati, já afirmou que acredita ser possível chegar a acordo sobre uma pausa nas hostilidades entre o Hezbollah e Israel, apesar de as autoridades libanesas temerem uma ofensiva terrestre das Forças de Defesa de Israel (IDF) no Sul do Líbano.

Numa mensagem publicada nesta quinta-feira, o ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, do partido de extrema-direita Sionismo Religioso, defendeu, no entanto, que o seu Governo deve rejeitar um acordo de cessar-fogo.

“A campanha no Norte deve terminar num único cenário: esmagando o Hezbollah”, atirou, citado pelo Guardian. “Não se deve dar tempo ao inimigo para recuperar dos fortes golpes que sofreu e para se reorganizar para a continuação da guerra depois dos 21 dias. A rendição do Hezbollah ou a guerra, é a única forma de devolver os residentes [israelitas] e a segurança ao Norte e ao país.”

Já depois da divulgação da proposta de cessar-fogo de 21 dias, as IDF informaram que levaram a cabo ataques aéreos contra 75 alvos do movimento xiita durante a noite. Entre os alvos, revelaram, estão locais de armazenamento de armas e lançadores de projécteis prontos a disparar na direcção de Israel.